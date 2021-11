Que la Navidad de Vigo traspasa fronteras no es ninguna novedad y por eso cada vez hay más acentos observándola. Este mismo sábado, medio centenar de estudiantes de Erasmus acudieron desde Santiago para conocer de cerca el alumbrado de la ciudad de la mano de la Erasmus Student Network (ESN).

Los jóvenes matriculados en la USC, escoltados por los voluntarios de esta organización que busca integrar en la cultura local a los foráneos, tuvieron al alcalde de Vigo como anfitrión de honor incluso antes de que se hiciera de noche.

Abel Caballero posó con ellos delante del árbol situado en Policarpo Sanz entre gritos de "Viva Vigo" de todos los internacionales presentes. El alcalde, que en las últimas semanas sacó pecho en la televisión nacional por programas de intercambio como el "Vigo en Inglés", se dirigió a ellos en este idioma.

Se trata de la tercera ocasión en la que vienen a Vigo tras el auge experimentado por las luces viguesas desde 2017. Según narra el economista y voluntario de la ESN Afonso Alfonsín "el año pasado no pudimos venir por el COVID-19 pero este año venimos con más ganas”.

Este curso ya visitaron A Coruña, la playa de las Catedrales o la Ribeira Sacra en otras visitas de fin de semana. Para el puente de la Constitución realizarán un viaje a Lisboa, según apunta la estudiante de Biología Xiana Yáñez.

Preguntados los estudiantes internacionales, las luces no dejan indiferente a nadie. Algunos, como Weronika Skrzydto de Polonia confiesa que “no pensaba que los mercados navideños fuesen tan conocidos en España, me recuerda a Polonia donde son muy populares”.

El italiano Emanuele Pio Román destacaba que “me gusta la Navidad, y poder vivir momentos así de Erasmus es muy bonito”; demostrando que en la experiencia de este año de intercambio cabe casi cualquier plan.

También Dariimaa Sukhbaatar, natural de Mongolia, se emocionaba recordando sus orígenes: “crecí en Ginebra y allí los Weihnachtsmarkt (mercados navideños) son muy tradicionales, lo echo de menos y me gusta Vigo porque me recuerda a ello.”

Erasmus Student Network es una red de asociaciones presente en toda Europa, con más de 500 secciones en 30 países, en España están presentes en 39 Universidades y, en Galicia cuentan con presencia en A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela.

Abel Caballero les conoce bien pues ya colaboró con los compostelanos participando en su podcast 'Destino Erasmus' donde le entrevistaron sobre su época universitaria, ya que Caballero también estudió fuera, en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

La expedición aprovechó por completo el viaje, cenando en un restaurante del centro de la ciudad y acudiendo a una discoteca antes de regresar a Santiago en autobús a las 3 de la mañana.