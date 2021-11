Alumbrado y Black Friday dan vida a las calles

Con los rótulos de “completo” encendidos en los parkings del centro, con un flujo constante de gente en las principales calles comerciales desde primera hora de la mañana y con todas las esperanzas de los comerciantes puestas en esta campaña. Así se vivió ayer la primera gran jornada del Black Friday en Vigo, en donde las calles se vieron inundadas de cientos de personas que se desplazaron al centro de la ciudad para anticipar sus compras navideñas y disfrutar del ambiente festivo que ya se respira desde el pasado sábado con el encendido de las luces.

Engalanados con globos, grandes carteles con las ofertas y elementos decorativos llamativos para atraer a los clientes, los comercios y los locales de hostelería de la ciudad registraron ayer un viernes de abarrote desde la media mañana, cuando ya se podía ver a numerosas personas cargadas con bolsas tras haber efectuado sus primeras compras. Era el caso de Alejandra Ferradás, quien tras haber recorrido un par de tiendas en Príncipe indicaba que “a mí me compensa adelantar las compras a estas fechas. Está todo muy bien de precio”.

Esta joven explicó que “creo que este tipo de iniciativas es muy positiva para todos y se agradecen unos días con descuentos, aunque en comparación con otros años, en esta campaña me da la sensación de que no hay tantas ofertas, lo que más se encuentran son productos rebajados en un 20% y otros años podías encontrar esos mismos productos a un 50%. De todas formas, es muy agradecido volver a ver así las calles, con Black Friday, con el alumbrado y con la gente en ellas”.

Entre los comerciantes también se dejaba sentir esas ansias de recuperar la normalidad prepandemia y en la tienda de zapatillas deportivas y moda urbana 4 Elementos, el encargado del establecimiento, Maximiliano Araújo, destacaba que “empezamos con los descuentos ya el lunes pasado y sí que esperábamos algo más de gente, pero hoy parece que poco a poco las ventas se van animando, y la verdad es que hacía falta”.

Araújo comenta que, en este sentido, el hecho de que este año se pueda disfrutar de las luces de Navidad a diferencia del año anterior, cuando había restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID, “es algo que nos está ayudando mucho. En la jornada del encendido, la tienda funcionó bien. Siempre es algo que nos ayuda, pero es que este año hacía mucha falta”, apunta el responsable de la tienda de 4 Elementos en Príncipe.

Maximiliano considera que este tipo de campañas comerciales son muy “beneficiosas” para el comercio y, en su caso, asegura que “siempre nos han favorecido a pesar de ser un pequeño comercio. Nos favorecen todo el año, pero este 2021, creo que son fundamentales para poder reactivar de nuevo la economía”.

Alejándose de las calles más comerciales, es más habitual encontrar a otros establecimientos que prefieren desmarcarse del Black Friday. Es el caso de Vaidhé, una tienda de productos de diseño situada en la calle Carral en donde recibe al visitante Elisa de Agüero.

Es una de las dueñas de este negocio en el que se pueden encontrar artículos de artistas y artesanos gallegos que se caracterizan por su producción reducida o ediciones únicas. Elisa señala que “en nuestro caso, decidimos no sumarnos al Black Friday porque somos un negocio que trabaja de otra forma. Nuestro producto no es temporal, tiene una continuidad y, por otra parte, creo que este tipo de campañas llevan al cliente a hacer un consumo no consciente, no es un flujo de consumo responsable”.

Así, en este sentido, Elisa de Agüero apunta que “respetamos que otras marcas y tiendas hagan este tipo de campañas, puesto que ayudan a mucha gente, pero, en nuestra opinión, el pequeño comercio tiene otras ventajas como la proximidad o que se sepa de dónde vienen los productos y que detrás de ellos hay artistas o artesanos con una familia”.

La caseta de Papá Noel

En la jornada de ayer, el ambiente de la ciudad no solo estuvo marcado por las compras y la iluminación navideña, sino que también fue un día especial para los más pequeños de la ciudad, puesto que se procedió a la apertura de la caseta de Papá Noel, que este año está instalada en la calle de Policarpo Sanz.

Hasta allí se desplazó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien acompañó a Papá Noel en la recepción de las primeras familias que se acercaron para trasladarle las peticiones de los más pequeños de la casa.

En la visita, el regidor vigués contó que este año no entregará su carta a Papá Noel, pero destacó que “lo único que le pido este año es que todo lo que le los niños y niñas de Vigo se lo traiga”.

Abel Caballero también afirmó que, a pesar de que tiene “multitud de deseos y avances” para la ciudad, “los vamos a cumplir todos. Con Papá Noel son imparables”. Y es por esto que el alcalde ya ha invitado a Santa Claus a “que se quede a vivir en Vigo”.

Durante la jornada de hoy, la ciudad abrirá otro de sus principales atractivos de Navidad: el Belén monumental da Casa das Artes. Así, desde este sábado y hasta el 6 de enero, el público podrá visitar la exposición con más de 200 figuras de los prestigiosos talleres de Olot.