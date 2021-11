Contra dolor y estrés

Regular el dolor y el estrés desde el punto de vista de la medicina, el yoga y el mindfulness. Ese fue el tema que, promovido por la sección Mecer, de ese activo Centro Médico CYGOM vigués que dirige Jacobo Álvarez, médico, activo practicante y estudioso del yoga, reunió a muchos vigueses en la sede Afundación hace unos días. En la foto veis a Jacobo Álvarez en primer lugar y, entre los ponentes, al maestro de yoga Denis Criado después, a Yéssica Fernández-Cruz Ledel, profe de Mindfulness y experta en longevidad, a Roberto Pérez, exjefe de Medicina Interna del Meixoeiro –ahora en A Coruña... no sé si del Deportivo– y a algunos asistentes que posaron graciosamente para FARO. Por vía telemática participó el psiquiatra García Campayo. Un diez, le dieron al encuentro.

Al Galiñeiro con los montaraces “Celtas”

Atentos al domingo todos los que gustáis de mover el esqueleto por parajes naturales. Ese día celebra Montañeros Celtas, lo juro por Fernando Fernández que me lo contó, el 30 aniversario de la inauguración del PR-G1, primer sendero de pequeño recorrido de Galicia en colaboración con la Diputación de Pontevedra bajo la denominación de “Plan Provincial de Sendeirismo”. ¡Vaya chollo que pasó el grupo de socios que lo acondicionó, con su presi entonces, Alejandro Cabaleiro! Los “celtas” inauguraron un segundo sendero PR-G2 Galiñeiro-Monte Aloia-Galiñeiro. Pues bien, caminantes montaraces: este domingo los “celtas” lo celebrarán con una caminata por el primer sendero en colaboración con la Comunidad de Montes de Vincios. ¿Un teléfono? El de la coordinadora, Mónica Vila (604086823), que apuesto doble contra sencillo que estará allí con gente como la presi de los “celtas”, Carme Orge, Fernando Fernández o Jose, presidente de la Comunidad de Montes. ¡Vaya parajes recorreréis por el Galiñeiro, chicos!

Un festival de música muy inclasificable

¿Por dónde anda Mónika Piñeiro? Fue chef del restaurante Amante del barrio viejo y creo que ahora en el Vao Beach. Ella es quien me escribe para que dé cuenta del Vaga 2021, un festival que tendrá lugar hoy y mañana en el Getua de Aveiro. Se trata del I Festival de Música Inclasificable, para el que han reunido a los artistas más difíciles de rotular en lugares tan aleatorio como Belgrado, Valladolid, Buenos Aires, Porto y el mismo Aveiro. Hoy, Troll’s Toy (PT) | Azia (PT), Martin Minervini (AR) | DJ Omlet (PT), Lägrima (ES), Santi Lesca (AR), Skier and Yeti (RS), Freimatic DJs (PT). Ellos sabrán de qué música hablan pero yo os doy una página: lifeisavicnic.com/vaga2021.

Y Santomé anda por la Escuela de Artes

No sé qué tipo de audiencia tiene ese festival pero sí que no irá el exconcejal vigués Paco Santomé, que lo fue con Manuel Soto. Anteayer le vi en el museo Marco durante la presentación del libro “Cobardes” (editorial Belagua), de María Xosé Porteiro. Ya sabéis que, tras su etapa política, Santomé se ha dedicado como hobby al cultivo de frutas y hortalizas en finca prestada de los alrededores de Vigo, pero no ha abandonado su afición al arte, como nos recuerda su última exposición en Lisboa. Hoy vuelve a inaugurar pero en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, ofreciendo técnicas de asociación de imágenes. Sus obras, de personajes o paisajes, están vistas desde la utopía, lo que les da una dimensión muy singular. Allí está.