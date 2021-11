Día de inestabilidade con circulación do nordés intensa. Ceos máis nubrados ao norte onde teremos 🌦️máis frecuentes pola mañá. As temperaturas sen cambios. Vento forte no litoral entre Bares e Fisterra.



No mar 🟡⚠️ mar combinada 4-5 metros.

Sábado 🟠⚠️ superará os 5 metros 👇 pic.twitter.com/daMi9t4ejL