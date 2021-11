En uno de los encuentros que mantiene a diario con militantes, Javier Guerra, candidato a presidir el PP de Vigo, ha abogado por lograr un partido fuerte de cara a las elecciones municipales de 2023. El senador, quien ya optó por hacerse con las riendas de la formación en 2016 frente a Elena Muñoz, incidió en la necesidad de "evitar repetir los errores del pasado que solo benefician a nuestro adversario". Hace cinco años la carrera a la presidencia del PP la ganó su entonces rival y hoy compañera de plataforma, Elena Muñoz. El congreso popular sirvió entonces de antesala al batacazo electoral del PP en las elecciones municipales de 2019, cuando se quedó con solo cuatro concejales en la corporación.

En caso de ser elegido presidente local, Guerra se comprometió a convocar una convención abierta a todos los afiliados. El objetivo: lograr un partido que llegue a la cita con las urnas de 2023 con "legitimidad suficiente". El reto, abundó, debe ser "sumar votos y ampliar al máximo el número de apoyos". “El candidato a la alcaldía de Vigo debe demostrar que cuenta con apoyo suficiente y que no tiene miedo a las urnas”, incidió Guerra. Su mensaje llega apenas 24 horas después de que su rival en el congreso popular, Marta Fernández-Tapias, dejase ver en una entrevista concedida a Radio Vigo su predisposición a optar a las municipales de 2023. "No me dan miedo las urnas", deslizó entonces la delegada autonómica.

Guerra aseguró que no se conformará con ganar el congreso convocado para el 18 de diciembre. El objetivo de su propuesta, avanzó, es que su objetivo es que los militantes del PP recuperen la ilusión y que aquellos que se han alejado del partido reconecten con la formación popular. Para conseguirlo animó a que la cumbre de diciembre sea "una expresión de fuerza y de unidad". "Eso solo puede hacerse en un encuentro convocado desde Vigo y con el protagonismo absoluto de la militancia de Vigo", apunta su entorno.

El candidato también recordó que es necesario "entender la ciudad y escucharla" y reivindicó la labor desarrollada a lo largo de los últimos meses por la gestora presidida por Corina Porro. "Ha elaborado en los últimos meses un proyecto de ciudad, un trabajo que se hizo con la vista puesta en la candidatura al congreso que nosotros presentamos desde Vigo", zanja su equipo.