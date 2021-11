Mujeres que se reinventan con éxito

Hubo un tiempo en que se levantaba cada día con el mismo pensamiento: “No disfruto con lo que hago y mi trabajo no me llena”. Se suponía que tenía que ser feliz, porque su profesión se correspondía con lo que había estudiado, no tenía un mal horario ni tampoco un mal sueldo, pero Sara Pérez sentía que le faltaba algo en su vida.

Siempre había sido una persona muy imaginativa, pero desde pequeña sacaba muy buenas notas y acabó estudiando Ciencias del Mar. Durante años trabajó como oceanógrafa, pero aquella parte creativa gritaba por salir y lo que sucedió después, de alguna forma, era inevitable. En 2013, con 28 años aceptó una beca para ir a Nueva Zelanda porque necesitaba romper con todo. Allí trabajó en un supermercado y posteriormente en un centro de buceo, mientras pensaba qué hacer con su vida. Unos meses más tarde volvió a Vigo, su ciudad natal, con las ideas más claras: crear un proyecto propio relacionado con una de sus pasiones, los productos hechos a mano. Así fue cómo el 2 de enero de 2014 vio la luz Mia Mandarina, una pequeña tienda online con un catálogo de tan solo 50 productos de papelería y pintura y que le supuso la inversión de todos sus ahorros en aquel momento, unos 2.000 euros. Era consciente de que no me podía dedicar solo a la tienda y compaginaba los encargos con algún trabajo “Cuando empecé yo era muy consciente de que no me podía dedicar solo a la tienda y compaginaba los encargos que me llegaban con algún trabajo. Acepté un contrato en A Coruña y alquilé un piso cerca de Correos porque así podía hacer los envíos de la tienda por la tarde. Después volví a Vigo y en 2017 tuve que tomar la decisión de apostar por mi propio negocio o dejarlo”, dice esta viguesa. Desde Mia Mandarina, Pérez hace hoy envíos a todas partes de España y, a pesar de no contar con tienda física, es uno de los negocios de referencia para material de papelería y pintura, por eso cuando a Sara se le pregunta si volvería a apostar por sí misma, responde con un “sí” rotundo y señala que las claves para triunfar son “el trabajo, la constancia, la paciencia y no rendirse”. Una historia similar es la de Ana Sevilla, una arquitecta que tenía su propio estudio en Madrid junto a su pareja, Álvaro Albero, pero que desencantada con su profesión también decidió dar un giro radical a su vida y regresar a su Vigo natal. Una vez aquí y tras unos meses “sabáticos”, decidió coger el traspaso de un negocio online relacionado con la papelería: Panda Bohème. El negocio iba bien y en 2019 abrieron una tienda en la Praza da Independencia. Tres meses más tarde, llegaba la pandemia: “A pesar de todo, el confinamiento nos ayudó en el sentido de que poco a poco nos hicimos más conocidos en las redes sociales. Yo grababa vídeos probando los productos y las ventas eran 100% online”, explica Ana. Tras el éxito conseguido, debido a una cuidada selección de productos de papelería prácticamente inéditos en España, puesto que proceden de Japón o Estados Unidos, Sevilla y su pareja apostaron por cambiar de local y recientemente se han mudado a María Berdiales. Y es desde allí desde donde están revolucionando hoy el mundo de la papelería, vendiendo por ejemplo los que están considerados los mejores lápices del mundo, por lo que, según afirma entre risas: “No, no volvemos a la arquitectura”.