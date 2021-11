La federación descarta ahora denunciar a la Xunta para mejorar sus horarios

Llevaban semanas intentándolo. Pidiendo reuniones para reclamar lo que consideraban su derecho: ejercer su trabajo sin límites horarios y se había puesto como límite esta semana para lograr un acuerdo con la Xunta antes de recurrir a los tribunales. Sin embargo, los hosteleros han tenido que frenar en seco sus aspiraciones ante el avance de la sexta ola de la pandemia tanto a nivel gallego como en el área sanitaria de Vigo, que ha entrado en riesgo medio de transmisión con una incidencia de 54 casos por cien mil habitantes.

Antes esta situación, desde la Federación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra entienden que no es el momento de reclamar la recuperación de los horarios. “Descartamos denunciar porque están subiendo los casos de COVID y ya no es nuestra prioridad. No queremos que la hostelería quede marcada precisamente ahora que suben los contagios”, indica César Sánchez-Ballesteros.

Después de año y medio de pandemia con continuos cierres y recortes en el sector, la Xunta puso fin al estado de emergencia sanitaria a finales de octubre con el fin de las limitaciones de los aforos pero manteniendo ciertas restricciones horarias que causaron fuerte malestar en el sector.

Desde la Xunta siempre defendieron la cautela y seguir alerta para ver cómo evoluciona la pandemia. “Las medidas están en vigor hasta el 27 de noviembre. Cuando se acerque esa fecha valoraremos el punto en que nos encontramos”, aseguraban a este periódico fuentes de la Vicepresidencia recientemente.

Asesoramiento legal

Con el fin de dar respuesta al “aluvión” de consultas jurídicas que reciben cada día por parte de sus asociados y que se incrementaron a raíz del COVID-19, la Federación de Hosteleros de Pontevedra firmó ayer un convenio para asesoramiento jurídico con Legálitas. La compañía, que tiene una sede en Vigo, prestará atención telefónica para resolver dudas legales del día a día de los hosteleros.