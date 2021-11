Cuando en julio de 1977 la Dirección de Enfermería de Hospital Xeral asignó a la Unidad de Neonatología, Begoña Pérez Costas confiesa que sintió un “miedo alucinante”. “Me parecían tan frágiles los niños que pensé que cuando les pusiera una mano encima se romperían”, recuerda. Pero no solo no se rompieron, sino que le regalaban cada día “lecciones de vida”. Era su primer destino y ya no lo cambió nunca. Hasta ayer, que se jubiló como supervisora en “la mejor unidad del hospital, pero con mucha diferencia”.

Así, Begoña Pérez ha vivido la evolución de esta unidad de atención al prematuro desde que tenía menos de cinco años. Por aquel entonces, recuerda que estaba cerrada a los padres, que solo podían ver a sus hijos a través de una cristalera. “Eran nuestros niños, porque los padres solo los tenían cuando entraban y cuando se los llevaban de alta”, cuenta. Hoy, los padres son una pieza fundamental en los cuidados a los bebés en la unidad del Álvaro Cunqueiro. “Es importantísimo que se impliquen para que el niño salga en las mejores condiciones”, señala y cuenta que les acompañan en las diferentes etapas poniéndose “en su piel”. Una de las familias que le marcó y que ayer volvió a ver, en la celebración del Día del Prematuro en el Cunqueiro, fue la de “Petete”, un bebé que hace 41 años salió adelante con tan solo 800 gramos. Estuvo con ellas seis meses. Hoy tiene un hijo de cuatro años. La prematura más pequeña que vio salir adelante pesaba menos de medio –450 gramos– y era más pequeña de lo que le correspondía para sus 29 semanas de gestación. Lo más duro, los que no lo logran. Cada vez menos. “Es una profesión muy gratificante, pero que tiene que gustarte mucho”, concluye. La jefa de Pediatría, la doctora Ana Concheiro, destacó sus “enormes valores humanos”. En 2020, atendieron a 255 prematuros, el 7,6% de los nacimientos, un porcentaje casi constante en los últimos años. Cuarenta de ellos pesaron menos de kilo y medio o nacieron con más de 8 semanas de antelación. Son los grandes prematuros. Por otra parte, Vithas Fátima puso en marcha un programa de valoración y atención integral a prematuros.