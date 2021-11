Qué extrema dificultad el escribir sobre un amigo, sobre su recuerdo, sin caer en el elogio fácil, en la hipérbola de la amistad, en la exageración de sus bondades, y en la negación de sus defectos. Difícil sí, pero nuestro amigo Estanislao Durán, Estanis, ha fallecido.

Y no es Estanis un hombre cualquiera, no para mí, ni probablemente para nadie con quien él haya tratado. Su carácter jovial y colorido, sí colorido, no dejaba indiferente a nadie. Su atuendo náutico permanente era fiel reflejo de su personalidad y vocación: la mar y la náutica deportiva. Estas han sido su razón de ser y a las que consagró gran parte de su vida: desde su Club de referencia el Montreal Club de Yates de Baiona, del que durante muchos años fue su Comodoro, y cuyo recuerdo estoy seguro permanecerá para generaciones venideras.

Pero si el mar era su pasión, no lo era menos su conocida vocación política que le llevó en más de una ocasión a formar parte de la Corporación Municipal. La última entre los años 1991 a 1995, etapa esta que tuve el honor de compartir con él y de la que ambos guardábamos muy gratos recuerdos.

Estanis se ha ido, pero nos ha dejado a todos un gran ejemplo. Hoy que está de moda la palabra resiliencia, debo decir que nadie como él y su inseparable esposa Helena, la han practicado mejor, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Su lucha por la vida y en la vida, ha sido para todos un ejemplo de dignidad, bonhomía y caballerosidad. Estanis representaba como nadie ese “discreto encanto de la burguesía”, esa elegancia natural que siempre ha caracterizado a la familia Durán de la que era su patriarca.

