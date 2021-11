“SOS”, se busca pan sin gluten

No lo han tenido fácil nunca, ni para comprar ni para encontrar productos que su cuerpo pueda asimilar. Adquirir pan, pasta o una tarta sin gluten no está al alcance de cualquier bolsillo. A partir de ahora, los celíacos lo tendrán un poco más difícil, –aún más–, que antaño. La crisis en el transporte está ocasionado problemas en los envíos de suministros a los fabricantes y proveedores. Los pocos establecimientos de la ciudad que cuentan con elaboraciones sin gluten van a intentar ingeniárselas para no dejar al cliente sin sus productos de siempre, pero no las tienen todas consigo. En el único obrador de pan sin gluten de Vigo, Pan para todos, hacen auténticos algoritmos para seguir con sus recetas.

Sin almidón y, ¿chocolate?

El almidón de maíz, un ingrediente básico en la dieta celíaca, está agotado. “Es que no hay. Llamas a un fabricante, a otro, y no hay. He tenido que rehacer las recetas para ir tirando. Intentaré que mis clientes sigan teniendo sus postres, pero de cara a Navidad, no sabemos. Con el chocolate no debería haber problemas, pero tampoco es seguro”, destaca Sara Cantón, propietaria de Pan para todos. Hace tan solo dos meses que Sonia abrió su pastelería, D´Sonia Bakery, enfocada a la elaboración de dulces y empanadillas sin gluten, y gracias a que tomó la decisión de trabajar con proveedores nacionales, no está teniendo muchos problemas para conseguir los ingredientes que necesita. Aunque, en un primer momento, también se encontró con complicaciones para conseguir productos. “Llamaba, y directamente no te cogían el teléfono. Iba a la página web para hacer un pedido online, y los artículos estaban agotados”, explica Sonia Fernández.

Algún obrador ha tenido que cerrar por la escasez de materias primas Eva Posse - Delgada ACEGA Vigo

La subida de precios en las harinas, y en cualquier producto elaborado en fábrica que contenga almidón de maíz se han encarecido más del doble de su precio habitual. “Los bollos de maíz, han pasado de 1.50 a 4.50 euros”, puntualiza Cantón. En el caso de margarinas o el aceite, hasta 60 céntimos más por litro, un 40% más. “Hemos mantenido los precios al cliente final, pero en determinados productos, no nos ha quedado otra opción que subirlos”, lamenta.

Con el objetivo de redistribuir equitativamente la producción, las fábricas están limitando los pedidos que hacen a los establecimientos. “Tú pides, y a ver lo que te llega. No puedes hacer acopio de nada, porque no pueden suministrártelo. En algunos productos se está ofreciendo el stock que se tenía en almacén, cuando eso se acabe, hasta que llegue más, no sé cuánto tiempo puede pasar. Te hablan de barcos parados, y camiones que no pueden descargar”, asegura. A veces, cuentan, que la carestía no tiene que ver con la falta del producto en sí mismo, sino con su empaquetado. “No tienen cubos ni cartonaje”.

No sabes que mercancía te va a llegar, lo ves cuando te llega Sara Cantón - Propietaria de Pan para todos

Menos marcas

La Asociación de Celíacos de Galicia (Acega), ha ido recibiendo esta afectación por parte de sus asociados, –que en Vigo ascienden a 16, entre restauración y obradores–, que se encuentran en una situación delicada. “En Bueu ha tenido que cerrar un establecimiento por la crisis de las materias primas”, señala Eva Posse, delegada de Acega en Vigo. Tanto en los locales de alimentación como en los restaurantes que cuentan con productos para celíacos, cuesta encontrar algunos productos “porque si bien existen pocas marcas, ahora muchas menos, y nosotros necesitamos esos artículos”. La subida de precios será inminente en las próximas semanas, pero lo más importante es que lleguen los productos, porque son nuestra medicina”.