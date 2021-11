¿Quén son? Va de cine.

Hoy martes as 19:30 podremos ver en Vigo en el Auditorio do Concello seis cortos de jovencísimas alumnas de Belas Artes de la Universidade de Vigo. Bajo el título Quen son? Autoetografías Fílmicas de artista, este programa de películas autobiográficas, autoetnográficas, cine pequeño y frágil, experimental, de artista, trata temáticas como la identidad, el género, la amistad, el viaje o la cuarentena. Se trata de un conjunto de películas muy generacionales que se estrenaron antes en el Festival (S8) Mostra de Cinema Periférico y que llegan a Vigo de la mano de sus protagonistas invitadas por el Consello Municipal da Muller de Vigo y la Concellería de Igualdade. Ellas en la foto son Claudia Pineda (El viaje 1988), Raquel Álvarez (Nome feminino Plural), Marta Gil Silva (Eterno retorno), Lili Lago (No binare), Tamara Goberna García:(¡Eh, tú!, Mala pécora), Laura Cid Rascado (Diálogo) y Valeria Martínez (Nome feminino Plural). Habrá debate posterior intergeneracional abierto al público entre miembros del Consello y estas jóvenes artistas.

La preiluminación: Lomba y Manquiña, luz en La Piedra

Mejor que Joaquín Reyes, que actuará en Vigo el 20; que la Real Philarmonía que lo hará el 24; que Martita de Graná que lo hará el 26. Ninguna estrella dará más luz que ellos, esa pareja galaicoestelar que hará que la víspera del encendido navideño del alcalde Caballero anticipen una preiluminacíon: Tony Lomba y Manquiña, en vivo y en directo. Sí, sí, ante la estupefacción complaciente del alcalde Caballero mismo, del Zonafranquista Mayor David Regades, de la presidenta y agitprop pontevedresa Carmela Silva, quizás Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo y único ser en el mundo que compite con el don de ubicuidad de alcalde...vante ellos y otros muchos Lomba y Manquiña darán más de media hora de show. ¿Y cuándo? El viernes, a las 7 de la tarde. ¿Dónde? En el antiguo mercado de La Piedra ¿Por qué? Por la inauguración del espacio, que pasa de vender marcas de dudosa moralidad a vender como outlet otras de alto standing e identidad contrastada como Ralph Lauren, Armani EA7, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Valentino, Mekkdes... Toda una vuelta de tuerca protagonizada por seis osados socios. O sea que podéis comprar de baratini para farolear en la iluminación del día siguiente, tomaros al lado unas ostras. .. ¡Buf, qué tarde!

De cena en el Cochón

Me voy vía Madrid a primerita hora de la mañana aún caliente mi estómago por la cena que disfruté en el Cochón de Canido, y no solo por el placer de ver a Cristina Cominges contoneándose en la cocina, a la que le queda bien hasta el gorro de chef, sino por la sencillez y familiaridad del ambiente que allí se respira, ayudado por la decoración de mamá Susa. Tras la pandemia están empezando a los pocos, con raciones más que grandes platos, pero sobradamente surtidas. Maribel Collazo y yo tomamos unos huevos fritos con patatas y chorizo; Nemesio Barxa y Manolo Castiñeiras algo así como huevos con arroz, tras apurar todos una tabla de embutidos. Chicamen Romero unas gambas a la plancha o algo así, que no lo vi bien porque quedé deslumbrado por su abrigo medio hippie medio indio comprado en el Portobello londinense. Por cierto, aprovecho para deciros que es de ella el rastro de objetos no sé si antiguos, vintage o retros que se monta los domingos a las 12 en esa Casa de la Abuela que tutela Luis Sangiao, ahí en Zapateira, 8 de Canido.