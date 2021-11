La atleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio y los integrantes de los servicios esenciales que trabajaron durante la pandemia para atender a la ciudadanía: supermercados, farmacias, panaderías, colectivos de limpieza y desinfección, ámbitos de atención parasanitaria, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, colectivos de prensa y papelería, y colectivos de transporte de mercancías y de pasajeros que garantizaron el abastecimiento. La Medalla de Oro de Vigo fue para todos ellos.

El alcalde, Abel Caballero, se encargó de entregar el galardón. El regidor definió a Rodríguez Gacio como una mujer solidaria, entusiasta, optimista y con una infinita dimensión humana, y subrayó el trabajo de los esenciales durante el confinamiento, que “nos cuidaron y nos atendieron”.

En su intervención, Susana Rodríguez Gacio, que se atrevió a hablar “desde el corazón”, sin un papel delante, destacó que siente “un verdadero amor” por Vigo, donde ha desarrollado “toda” su carrera deportiva. “Es muy difícil encontrar un lugar igual, el listón está muy alto”, señaló, a la vez que recordó su infancia en la ciudad llena de “cariño” y con una educación “basada en el respeto y la cultura del esfuerzo”.

La representante de los supermercados, Carmen Aguiar Nieves, se encargó de hablar en nombre de los servicios esenciales. Reconoció que la “incertidumbre” les hizo “pasar miedo”, pero mirar hacia atrás también significa sentir “orgullo” por el servicio prestado. “Haber sido reconocidos como actividad esencial fue algo que ninguno había imaginado. Lo más gratificante es haber sido capaces de ayudar a la sociedad cuando más lo necesitaba”, añadió.

El cronista oficial de la ciudad y exdirector de FARO, Ceferino de Blas, se encargó de arropar el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad con la lectura de un acta en la que ensalzó “el sacrificio, la fuerza y a voluntad” de Susana Rodríguez, cuya filosofía de vida se resume bajo el paraguas de la “superación”. “A sus 33 años, es la viguesa más joven que recibe la Medalla de Oro de Vigo. Este galardón, tradicionalmente, se concede a personas de dilatada trayectoria, lo que significa que es una figura excepcional. Todos la conocemos, porque, con verla una vez, la grabamos en la retina, y todos nos sentimos felices cuando regresa a Vigo con alguno de los premios en los que compite, en atletismo o triatlón adaptado”, apuntó.

Ceferino de Blas puso en valor la “labor vital” desempeñada por los servicios esenciales “durante los días más angustiosos y complicados de la pandemia” con el objetivo de que no les faltase “de nada” a los ciudadanos y estuviesen “surtidos y atendidos” cuando “parecería comprensible que alguno o muchos cayeran en la tentación de no acudir a trabajar y quedar en casa”. “Por suerte para la comunidad, fueron responsables y no lo hicieron”, indicó.