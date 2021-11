“No nos dejaremos llevar por cantos de sirena que intentan sementar la discordia en una ciudad que, por primera vez desde 1809, se sabe unida y aglutinada. Y ahí seguimos y seguiremos”. El alcalde, Abel Caballero, ensalzó los valores de los vecinos olívicos y presumió de ciudad y ciudadanos en una gala de Vigueses Distinguidos celebrada en el auditorio Mar de Vigo en pleno mes de noviembre, algo atípico. Así lo ha querido la pandemia del COVID-19, que, por segundo año consecutivo, frustró la organización del evento en marzo, como suele ser habitual. No faltaron la emotividad y la ilusión en un acto que contó con la presencia de autoridades destacadas, como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; el delegado de la Zona Franca, David Regades; el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; o el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña.

En su intervención, el regidor apeló a la “unidad” para superar la crisis económica que deriva de la sanitaria, a la que se le está poniendo fin gracias a las vacunas: “La estrategia del Gobierno de España y de Europa y el esfuerzo de la ciudadanía hicieron posible alcanzar los objetivos de vacunación”. Desde el escenario, recordó a las víctimas de la pandemia y a los que “lucharon y luchan” contra el virus, así como a la gente joven, a la que le hurtó “un tiempo maravilloso”. También tuvo palabras cargadas de reconocimiento para los premiados y los encargados de leer los bandos –el de la Reconquista, a cargo de Francisco Puga, presidente de Delta Vigo; y el del Día de Galicia (se celebró ayer tras aplazarse a principios de agosto por la lluvia), que leyó Andrés Fernández, CEO del grupo biofarmacéutico Zendal–. “Sois formidables. En el Mar de Vigo, la ciudad al unísono eleva su voz para aplaudir a nuestros héroes. Es un sentimiento colectivo, una muestra de la unión de Vigo con los ciudadanos, con nuestra tierra, con nuestro proyecto de ciudad”, manifestó.

Indicó que la receta para abandonar el hoyo económico viene de la Unión Europea: los fondos Next Generation EU, una “oportunidad histórica para sanar la economía, reconstruir el país, y dibujar y definir las líneas de una sociedad más igualitaria, más justa y más sostenible”. En este apartado, dedicó palabras de apoyo al sector de la hostelería, que “padeció especialmente e injustamente las consecuencias”. “Sabemos que los contagios no se producen mayoritariamente en cafeterías o restaurantes, sino en reuniones en las que no se mantienen las medidas de prevención”, recalcó antes de citar la importancia que cobra el comercio en el escenario social y económico.

Caballero hizo hincapié en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, “la estrategia de España para maximizar el uso de los fondos europeos y generar empleo”. Con la lupa puesta en Vigo, citó la que “quizás” sea la “bandera” de la revitalización de la economía olívica, el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de la automoción, liderado por el Concello y la Zona Franca. “Es la renovación de la movilidad presente y futura, el vehículo eléctrico y conectado, la descarbonización de la economía, la emergencia climática”, subrayó antes de señalar la importancia de la colaboración público-privada. “En Vigo, conocemos el éxito de este modelo. Somos la ciudad de la economía y, de esta crisis, Vigo está saliendo más fuerte”, aseveró.

El mandatario local destacó que “nadie detiene” a Vigo. Citó este hecho como un “logro colectivo” alcanzado de la mano del cambio: “Las mejoras, los avances, las calles humanizadas, la belleza, el verde. Somos referencia en España de una nueva forma de hacer ciudad. Hace solo 14 años, todo esto parecía inconcebible. Vigo es la ciudad con más calidad de vida de España”. En este sentido, mencionó el tirón de la Navidad, los nuevos espacios deportivos, la reforma del estadio de Balaídos, la huella creciente del deporte base, el auditorio, la pinacoteca, el nuevo complejo Vialia, las rampas y escaleras mecánicas, los ascensores, los avances en la salida sur ferroviaria, el Vigo-Madrid directo por Cerdedo, o las becas de inglés y de comedor. “Política social”, añadió.

El alcalde, a su vez, recordó que la ciudad, hace siete años, tuvo que salir a la calle para hacer frente a un “intento de dejar a Vigo sin Administración de Justicia”. “Estaba encabezado por el anterior Gobierno de España, con apoyos desde aquí. Y ganamos. Y la Administración de Justicia luce resistente en la ciudad”, apostilló, a la vez que dejó claro que Vigo “seguirá sabiendo que depende de sí misma, pero, ahora, con fuertes aliados: Diputación, Zona Franca, Gobierno de España”. “No hay fronteras ni líneas rojas para nuestro progreso, para seguir haciendo la ciudad que queremos. Vigo se siente fuerte y poderosa. Ese es nuestro gran logro. Y nos gustaría que la Xunta de Galicia se uniera a esta cooperación. Nuestra mano sigue tendida”, dijo antes de lanzar un “aviso”: “Que nadie crea que el alcalde de Vigo frenará su voz por connivencia del partido. Mi partido es mi ciudad”.

Caballero aseguró que el “esfuerzo” es el “modelo de éxito” de la urbe, que se siente “orgullosa” de su identidad tanto a nivel individual como colectivo: “Seguiremos nuestro rumbo de unidad, cuidando de la ría y del medio ambiente, abandonando para siempre los rellenos en la ría. Y mirando siempre a las islas Cíes, que las convertiremos en Patrimonio de la Humanidad”.

Orgullo, esfuerzo y valentía

Francisco Puga, presidente de Delta Vigo, leyó el bando de la Reconquista. Indicó que, “durante más de 40 años”, ha llevado “con orgullo” el nombre de la ciudad “por todo el mundo”. “El éxito de una ciudad, igual que ocurre en el mundo de la empresa, es colectivo y proviene del esfuerzo de cada uno de nosotros, poniéndolo a disposición de la comunidad”, reconoció.

“Siendo altruistas y solidarios, le ganaremos la batalla a la pandemia” Francisco Puga - Presidente de Delta Vigo

Puga advirtió que las armas actuales “no están forjadas en caliente por medio de golpes, como las que utilizaron los bravos defensores el 28 de marzo de 1809, con las que consiguieron para Vigo el título de ciudad fiel, leal y valerosa”, pero son “letales si no las utilizamos convenientemente”. Citó la ciencia, innovación, tecnología, teletrabajo, globalidad o informática. “Los pueblos valientes, igual que el Vigo de 1809, no se rinden. Juntos, recogiendo lo mejor de cada generación y con un espíritu positivo, honraremos y celebraremos los logros del pasado y seremos candidatos a ser honrados por las generaciones venideras. Manejando las nuevas tecnologías, pero conservando el sentimiento solidario y altruista, saldremos victoriosos de esta batalla reciente”, pregonó en referencia a la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo.

La Orquesta Clásica de Vigo puso el punto final a la velada en el auditorio Mar de Vigo con la interpretación del himno de Galicia.