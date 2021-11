Cuando el sueño da beneficios

Así contado parece todo sencillo y rápido, pero ni mucho menos lo fue, porque aunque los comienzos fueron muy buenos hubo altibajos con una estafa mediante.

Internacionalización

El emprendedor vigués fundó Hipnos en noviembre de 2020 en solitario, tal y como ya había hecho con su anterior proyecto. “Pero un día tomando un café con mi primo hablamos del negocio y recluté a tres socios más”. Entonces, comenzó la aventura empresarial. García explica que conocía a un proveedor del producto de Hong Kong, que ya se comercializaba en EE UU pero no en Europa y creía que podía tener buena acogida en el mercado nacional y latino. “Le dimos un rediseño al producto, sobre todo a nivel de marketing y en enero de este año hicimos el gran lanzamiento, con una repercusión fantástica”, explicar Carlos García. Solo el día del lanzamiento 40.000 personas visitaron la web y la facturación esa jornada fue de 10.000 euros. Su repercusión en redes sociales crecía como la espuma con campañas de marketing en Facebook e Instagram, donde en una semana ganaron 7.000 seguidores de golpe.

Intento de estafa

Después de este bum inicial en el que agotaron stock llegó el bache. “Ante el éxito del primer pedido hicimos otro muy grande, pero el proveedor nos estafó y la empresa estuvo a punto de quebrar”, explica. Tras unos meses en la cuerda floja Hipnos resurgió en verano. “Realmente hay mucha gente estresada y nuestro producto ayuda a relajarse. No solo es para dormir. Es para calmarse al final del día de forma natural, como una infusión”.

La clientela actual de Hipnos está concentrada en España, pero también hay mucha gente de Latinoamérica, motivo por el que acaban de abrir una sede logística en Querétaro (México), que suma a las de Hong Kong y Vigo.

Amazon

Aunque de momento solo venden el producto a través de su ecommerce, a partir de la semana que viene ya estará en Amazon. Pero más allá del mundo online, los responsables de Hipnos ya tienen la vista puesta en los herbolarios como lugar preferente y próximo para la venta física.

“Es un proyecto que me enamora”

Carlos García quería crear un negocio que solucionase un problema importante para las personas y lo ha encontrado, por lo que no busca nuevos horizontes, de momento. “A día de hoy me caso con Hipnos, es un proyecto que me enamora”, señala el emprendedor vigués. García explica que le llegan notificaciones de los clientes diciendo que “le ha cambiado la vida” y eso le pone “la piel de gallina”. La compañía se encuentra preparando una ambiciosa campaña de Navidad y especialmente el Black Friday, donde prevé adelantar alguno de los nuevos productos que se lanzarán el año que viene. “Queremos crear la empresa del sueño y para ello necesitamos incorporar más productos a nuestra oferta”, indica García, CEO de una firma en la que el mayor de los socios tiene 25 años. “Nuestro mejor momento es ahora. Estamos disfrutando y aprendiendo mucho”, señala el fundador de la empresa.