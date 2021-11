El Concello y los responsables del proyecto del Barrio do Cura –impulsado por el fondo Autonomy Global Opportunities y promovido y comercializado por Gestilar– firmaron el convenio urbanístico para dar forma a este ámbito, que pide a gritos un lavado de cara integral desde hace décadas. La hoja de ruta rubricada por ambas partes, en palabras del alcalde, Abel Caballero, concreta las actuaciones que se tienen que ejecutar en el suelo urbano consolidado y no consolidado. Se prevé que las obras, que darán luz a 265 viviendas, empiecen a mediados del próximo año.

Los promotores tendrán que realizar cesiones al Concello para ampliar las calles Llorente y Santa Marta, que “son muy estrechas”. “Serán bastante más amplias, la urbanización la harán los promotores”, apuntó el regidor olívico en la rueda de prensa diaria. También deberán ejecutarse un ascensor de uso público entre la Praza do Berbés y el ámbito del Barrio do Cura, que “será pagado por el Barrio do Cura”, y una nueva escuela infantil municipal para sustituir a la de Santa Marta con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, rehabilitar las casas catalogadas, y generar 300 plazas de aparcamiento público -que pasarán a ser propiedad del Concello-, así como 3.441 metros cuadrados de espacios y zonas verdes.

El convenio, a su vez, establece la cesión de superficie para uso público por espacio de 4.424 metros cuadrados y la prolongación del mirador del paseo de Alfonso -se duplica su longitud-. “Es un nuevo paso excepcional en la regeneración de una parte tan importante de la ciudad que, históricamente, alcaldesas y alcaldes abandonaron”, anotó Caballero.

La urbanización del Barrio do Cura se concibe en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Vigo Vertical, que persigue facilitar la movilidad de las personas a través de mecanismos mecánicos. En este caso, se construirán ascensores públicos para salvar las distancias con O Berbés y el Paseo de Alfonso. El proyecto coserá una de las heridas más visibles de la urbe: permitirá conectar la fachada litoral con La Panificadora, cuya rehabilitación está prevista, y, a continuación, con la falda de O Castro, uno de los pulmones verde de Vigo.

Con la recuperación de este ámbito de unos 23.000 metros cuadrados, Vigo ganará casi 4.000 metros cuadrados de zonas verdes y áreas de ocio de uso público. Se plantarán 170 árboles, habrá casi 3.000 metros cuadrados de equipamiento público, una escuela infantil y un espacio público de 5.500 metros cuadrados, así como más de 1.110 plazas de aparcamiento.

El porcentaje de vivienda protegida alcanzará el 30%, una cifra superior a la estipulada por la ley. Al lifting en esta zona de la ciudad, se sumará el de la Praza do Berbés: el Concello vigués ya tiene al fuego un proyecto para rehabilitar cinco edificios y más de una decena de parcelas con el objetivo de generar espacios sociales y una plaza.