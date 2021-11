Héroes sanitarios que cuelgan la bata a los setenta años

Los médicos tienen la opción de seguir ejerciendo hasta los setenta años. Por ese motivo el colegio oficial de este colectivo en la provincia celebra periódicamente un homenaje a los facultativos que cumplen esa edad. El año pasado no se pudo efectuar debido a la pandemia, pero ayer la sede del colectivo en la ciudad acogió un acto para todos aquellos doctores de la provincia de Pontevedra que han cumplido setenta años y que se han retirado después de una vida de entrega al cuidado de la salud de los ciudadanos. De los 152 homenajeados asistieron 66 médicos, a los que se les impuso la insignia colegial y se les entregó los diplomas de colegiado honorífico. Entre ellos estaba José Ramón Masaguer, histórico anestesista de Povisa que se jubiló tras 35 años en el puesto. “Tengo que decir que al retirarme me alegré. Era un trabajo con muchísimo estrés. Sigo teniendo contacto con los compañeros. Ahora estoy aprovechando para dedicar tiempo sobre todo a la familia”, aseguraba el facultativo.

En el acto había profesionales de la sanidad pública y de la privada. Entre los últimos se encontraba Alfonso Leirós, estomatólogo de Pontevedra que trabajó en su clínica odontóloga durante cuarenta años. “Los médicos nunca nos jubilamos”, bromeaba ayer tras recibir el diploma. Pero lo cierto es que está aprovechando su retiro al máximo para hacer todo lo que no pudo mientras ejercía su profesión. “Estoy leyendo, haciendo deporte... Quiero hacer tantas cosas que no me va a dar toda la vida para hacerlas. Y además he publicado un libro, y estoy escribiendo otro”, relata.

También había profesionales de atención primaria. Como la médico de familia Remedios Martínez, que estuvo cuarenta años atendiendo pacientes en los centros de salud de la Doblada y de Teis. “Se echa de menos el contacto con los pacientes. Pero fueron muchos años trabajando y ahora estoy aprovechando para hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo estoy matriculada en la UNED y voy a clases”, explica.

Uno de los momentos más emotivos del acto tuvo lugar precisamente al inicio, cuando se hizo mención a los 72 facultativos que perdieron la vida desde el anterior homenaje, hace dos años. Ernesto Toscano, Manuel Varela, José Antonio Vázquez o Estefanía Salgado son solo algunos de los nombres de los doctores fallecidos durante este tiempo.

A todos los que ayer recibían el diploma por su vida dedicada a cuidar de la salud de la ciudadanía, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, quiso dar las gracias “por la dedicación y la vocación que habéis demostrado”. Afirmó que tras haber sufrido una pandemia “pasamos de héroes con aplausos diarios a villanos, véase ahora lo que está pasando con la atención primaria”. Y tras dar las escalofriantes cifras que ha dejado hasta ahora la pandemia (2.655 gallegos muertos y 122 facultativos que han fallecido en España por el COVID), Lago pidió a la sociedad que “nunca olvide que el médico está ahí, y que aunque se jubile nunca dejará de ser médico”.

El Colegio de Médicos de Pontevedra ha enviado recientemente 10.000 mascarillas infantiles a La Palma para los afectados por el volcán.