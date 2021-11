La hemeroteca del decano

Argentina cierra la frontera a los emigrantes

El consulado de Argentina en Vigo emitió un comunicado en el que anunciaba que no admitía más emigrantes procedentes de España. Tampoco a los italianos permitiría la entrada al país. Esta no era la primera vez que los argentinos tomaban una decisión similar. Altos dirigentes de ese país habían manifestado de manera pública que ya no se podían acoger a tantas personas y que era necesario proteger a la población local. Mientras Argentina cerraba sus fronteras, otros países daban facilidades para emigrar, incluso con incentivos. Era el caso de Cuba. En el puerto era donde embarcaban más emigrantes con destino a América del Sur.

Más retrasos en los trenes

El hundimiento de un túnel cerca de Ourense volvía a provocar enormes retrasos en los trenes. En ese hundimiento no se registraron heridos. Los responsables de la compañía de trenes esperaban solucionar el problema de manera urgente, ya que afectaba a muchas rutas que partían desde Vigo.

Hace 100 años | 14-11-1921

Dinero para las fiestas

Desde que quedó constituida y comenzó su trabajo la Comisión de Fiestas creada por el Ayuntamiento de Vigo, se había conseguido recaudar 22.576 pesetas. Los responsables municipales mostraron su satisfacción por la respuesta vecinal a la iniciativa. El Gimnasio de Vigo era la entidad que colaboraba directamente con el consistorio vigués. Los festejos serían en el mes de agosto, como era tradicional. En los últimos años tenían el grave problema de la financiación. El ayuntamiento carecía de recursos debido a la crisis. La recaudación seguiría aumentando, ya que faltaban las aportaciones de los organismos públicos y también de las empresas.

Mejores comunicaciones

Los vecinos de Coia, Alcabre y Navia solicitaron al Ayuntamiento de Vigo que se construyera una vía ancha que comunicara a los tres barrios. En el escrito entregado en la alcaldía también se indicaba que algunas personas estaban dispuestas a ceder parte de los terrenos.

Hace 50 años | 14-11-1971

Mejoras en el saneamiento

La aprobación del presupuesto municipal permitió conocer el destino de algunas partidas consideradas importantes o proyectos que se ejecutarían en varias fases. Era el caso del saneamiento. El ayuntamiento destinaría 270 millones de pesetas de inversión para los años 1972 y 1973. Antonio Ramilo, el alcalde, había conseguido que el Ministerio de Obras Públicas se hiciera cargo de una importante cantidad de dinero. Además de la reparación de numerosos tramos, el Decano informaba de la instalación del saneamiento en numerosas calles de la ciudad, sobre todo aquellas que no estaban en el centro urbano. También en los barrios se ejecutarían obras en las vías públicas.

Llegada masiva de turistas

A Vigo llegaron 43.266 turistas en 35 escalas de grandes buques en lo que se llevaba de año. Eran los datos que facilitaban las autoridades portuarias. Reflejan, según los mismos, un aumento con respecto a años anteriores. El crecimiento del puerto seguía imparable.