“La alimentación es un pilar importantísimo para un envejecimiento saludable”

–Su discurso de ingreso se centró en el mar como fuente de salud, un ámbito al que ha dedicado su trayectoria.

–Sí, a estudiar el papel que tienen los componentes de los productos de la pesca y promoviendo la salud. Es un tema muy de moda ahora mismo y nos encaminamos hacia una nutrición personalizada. Los alimentos no solo son fuente de nutrientes, sino también de componentes que promueven la salud. Y la alimentación tiene que ser un pilar importantísimo para una vida y, sobre todo, un envejecimiento saludable.

–Ha liderado proyectos nacionales e internacionales y colabora con instituciones como el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) de Vigo.

–Con el doctor Carlos Spuch y su grupo estamos trabajando muy en sintonía sobre los beneficios del consumo de productos de la pesca y de aceites de pescado en la salud neurovegetativa, la salud mental y un envejecimiento saludable. Vigo reúne a investigadores de primera línea en distintos ámbitos y que además se complementan. Y hoy por hoy la investigación es multidisciplinar. Los grandes avances se producen combinando sinergias.

–El objetivo con el que se creó el Campus del Mar, en cuyo plan estratégico tomó parte.

–Efectivamente. Se trataba de que colaborásemos para el desarrollo, tanto desde el punto de vista básico como aplicado, de todos los ámbitos de la investigación marina en Galicia.

–En el acto de ingreso estuvo acompañada por el oceanógrafo Fiz Fernández, que también es académico desde hace unos meses. La RAGC está reconociendo la labor de los expertos del IIM-CSIC.

–Es un centro singular porque aborda disciplinas que cubren todo el ámbito de la cadena alimentaria, dentro de este concepto que promueve la UE ‘de la granja a la mesa’. Aquí se estudian desde los aspectos más básicos del océano, la producción primaria, la ecología de los organismos marinos o la organización pesquera hasta la acuicultura y la biotecnología marina. Y, al final, a través de la tecnología de los alimentos y de los procesos, llegamos al consumidor.

–¿Qué le parecen los movimientos que promueven que no se consuma pescado?

–Hoy por hoy, cualquier tipo de riesgo asociado al consumo de alimentos en nuestro país y en Europa está muy controlado y vigilado por las autoridades sanitarias competentes. Y es posible una pesca sostenible si está regulada y controlada. Si pescamos de manera indiscriminada agotaremos los recursos, pero pasa lo mismo con la acuicultura o la ganadería. La producción de alimentos debe estar legislada y controlada desde una perspectiva que garantice la sostenibilidad.

–Hasta hace poco, no había mujeres en la RAGC, ¿se va salvando la brecha?

–Poco a poco la presencia femenina se va haciendo notar. Pero todavía nos queda. Desde mi experiencia en los puestos de la Administración pública no he notado nunca discriminación. Pero sí es verdad que todavía falta mucho por avanzar en las responsabilidades que tiene la mujer y no es fácil compaginar y conciliar una vida familiar con una vida profesional que requiere mucho sacrificio y esfuerzo como es la científica. Aquí está el reto y donde a la sociedad le queda camino que avanzar. El mensaje que me gustaría transmitir es que con trabajo, esfuerzo e ilusión, poniendo todo el cariño y la pasión en lo que uno hace, al final, salen las cosas. Y este país necesita personas que trabajen en la ciencia con gran ilusión porque España y Galicia tienen un tejido de jóvenes graduados extraordinario. Que se animen porque vale la pena.

–A igual que sus compañeros de Bouzas tendrá ganas de trasladarse a la ETEA.

–Lleva mucho tiempo ahí en perspectiva y la verdad es que tenemos todos muchas ganas. Supongo que estaremos allí en 2 o 3 años. Nos daría impulso y una visibilidad muy grande. Nuestro centro actual se construyó en los 70 y ha cumplido con creces, pero necesitamos otro de última generación acorde con las necesidades actuales.