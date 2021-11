Los 'médicos del alma' reivindican su labor

En muchos casos, los clientes aprovecharon ambas circunstancias para adelantar los regalos de Papá Noel y Reyes. Y las perspectivas para la campaña navideña de los negocios de la ciudad son buenas en consonancia con los informes que maneja el sector a nivel gallego y estatal. De hecho, la previsión de la Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) es que el año termine con un incremento de ventas superior al 15%. Por ahora, ya superan en un 13% a las de 2020.

La Librería Vigo, una de las más antiguas de la ciudad con más de 60 años de servicio, comparte las buenas previsiones y constata el efecto positivo en las ventas del bono cultural. “Va muy bien”, señalan Miriam y Sinda, quien suma 44 años de trabajo y experiencia en el negocio.

“O sector parece que está ben recuperado da pandemia e as expectativas son boas. A literatura está nun bo momento e incluso hai xente que recuperou un pouco o hábito durante a pandemia”, confirma Xurxo Patiño, gerente de Librouro, referente en la ciudad, y vocal de la Federación Librarías de Galicia.

Aunque el Día de las Librerías todavía no está tan consolidado como el del Libro o las ferias, pues la de ayer fue su 11ª edición, Patiño constata que se va haciendo hueco: “Hoxe [por ayer] temos bastante actividade. Hai certa vitalidade e a xente aproveita os descontos e o bono cultural para adiantar as compras do Nadal”.

El librero defiende la función del gremio: “Achegamos un valor engadido importante, o contacto humano e a atención personalizada. A idea deste día é reivindicar o papel das libreiras e libreiros”. Y también de los negocios locales: “É máis útil mercar nos comercios de proximidade que en plataformas nas que non se sabe onde acaban os supostos beneficios. Mercar nas librerías e no comercio local en xeral é unha inversión social”.

En Libros Para Soñar, la librería especializada en literatura infantil y juvenil ubicada en el Casco Vello, la jornada de celebración también estuvo animada. “O desconto polo Día das Librarías anima e todos os días vén xente co bono cultural. Estaría ben que o Concello apostase por unha axuda similar”, propone Sandra Senra, una de sus responsables y miembro de la junta directiva de la federación gallega.

“Vivíronse momentos difíciles, porque estábamos pechados pero había que seguir pagando alugeres e demais, pero o sector estase defendendo. Vai ben e recuperouse a clientela habitual, incluso un pouco máis”, ratifica sobre la situación actual.

Senra también coincide en que las previsiones de ventas para Navidad son “buenas” y subraya “a labor de asesoramento constante” que realizan los libreros. “A xente non colle calquera libro e internet, aínda que ofreza unha sinopse, non cho vai contar igual. Nós podemos facer unha valoración persoal e imos coñecendo aos nosos clientes. No caso da nosa librería, podemos facer recomendacións específicas e axudar aos país dun neno ao que lle custa durmir e ten medos, que está deixando o cueiro ou que lle gusta moito a fantasía”, comenta.

Senra asegura que la crisis de suministros todavía no afecta al libro de papel, pero sí se empieza a notar con los que están fabricados con otros materiales. “Cos de tela educativos xa empeza a haber problemas. Acábanos de chegar un pedido que fixemos en setembro”, revela.

Desde la Librería Prisma-Espacio Lector, confirman que los vigueses continúan leyendo “e apostando polo papel”. “A xente vai adiantando as compras do Nadal e Reis co bono cultural. É unha boa iniciativa que nos beneficia a todos e que debería facerse unha vez ao ano. E estaría ben que establecesen unha prórroga para gastalo como o ano pasado porque sempre hai quen non sabe da súa existencia”, apunta Beni Bermúdez.

La mayoría del público lector que acude a las librerías son mujeres, pero es difícil atraer a quienes están habituados a la compra on line. “Se non temos un libro, conseguímolo ao día seguinte, pero hai xente que xa non lle apetece voltar. Resulta complexo acceder a clientes con estas dinámicas de consumo”.