Las loteras de Teis denuncian robos continuos: “Hay miedo”

La Navidad es una de las épocas del año que más lotería se vende. Una coyuntura que no pasa desapercibida para los asaltantes que ven en los premios especiales de esta temporada, y a los invidentes, en particular, el blanco perfecto para llevar a cabo sus atracos. En los últimos días, a Dolores Rodríguez, –lotera de la ONCE en la avenida Buenos Aires–, y a dos compañeros más del barrio vigués de Teis, les han asaltado, robándoles parte de los boletos. “Sobre todo lo que roban son los rascas, porque los pueden cobrar muy rápido”, explica Dolores Rodríguez.