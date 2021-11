De finde a golpe de viernes. Y no por gusto o por puente, si no por un fallo informático que impidió al personal de los juzgados de Vigo registrar o tramitar las causas en el sistema Minerva. “Lleva todo el día complemente parado, así no podemos trabajar. Es frecuente que se corte un tiempo o vaya a saltos, pero no como lo de hoy; no hemos podido hacer nada”, cuenta una funcionaria de una sala penal de la ciudad.

Los problemas comenzaron a primera hora de la mañana, cuando ya no pudieron utilizar directamente el escáner que permite acceder al expediente judicial.

Apuntes en Word

En juzgados como el de Familia, los funcionarios que se encontraban con revisiones de internamientos por estar de guardia, tuvieron que emplear programas como el WORD para registrar su trabajo. Este fallo también motivó que no se pudiese realizar trámites en el sistema Lexnet, la plataforma para notificar sentencias y presentar demandas, tal y como apuntaron varios profesionales de las dependencias de calle Lalín.