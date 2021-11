Cambio de Pola, en la de Lito.

Pues que viva la música, que amansa a las fieras y ablanda los corazones. Esta es la terapia que practican grupos como Cambio de Pola,a cuyos componentes veis en la foto junto a algunos amigos. Me dicen que están “na de Lito”, que no es una taberna como parece sino la casa de Lito en Beade. Un grupo con marca femenina porque ocho de sus once componentes son mujeres: Carmen, Tere, Nancy, Clara, Teres, Sonia, Conchi y Margot. Los tres, no sé si domados varones, son Tito (gaita) y Carlos Herrera y Juan Pillado a las guitarras. Veis ahí también al jefe de la casa, Lito y a otros invitados. Esa es la música que sale del pueblo, y lo demás cuento.

Hoy, El Rincón de los Artistas

¡Sí, sí, vuelve El Rincón de los Artistas! Hoy reabre a las 22 en Bolivia 41 con Daniel Calá y Nunes da Bahía y mañana con Daniel-Edel Horta y Álex, ritmos de Sudamérica y de España, boleros, tangos, habaneras... ¿Cuánto lleva Daniel Calá en la música? Él sigue, todos los días afina y entre mate y mate entona alguna nueva cantiga o alguna vieja. Tuvo que cerrar el Rincón de los Artistas, tras 33 años (con algunas interrupciones), por causa del COVID-19 pero mas que nada, por la enésima crisis que, lejos de la economía, es crisis socio-cultural... Ya sabemos que los tiempos nunca fueron buenos para la lírica. Pero no hay nada como encontrarse con la peña en un bar, y si es con la guitarra, aún mejor. Así que ahí sigue él, luchando por mantener la llama encendida de la música en vivo, de la música en los bares, de los bares con música y con gente. De la historia mas reciente de Vigo, quedan pocos locales dedicados a la música en vivo... pero quizás, entre todos ellos, El Rincón de los Artistas ha dejado impregnado el recuerdo, de noches musicales que no podrán olvidarse con facilidad. Por esto, la apertura del Café musical El Piano augura la supervivencia de esas emociones melómanas, que volverán, con premeditación, nocturnidad y alevosía... Ahí está otra vez.

Pena no verte, Pepe Prais

¡Qué extraño no verte por Baiona, que no nos crucemos contigo ya nunca más, Pepe Costas, siempre tú saludando tan amable! Te conocí poco pero siempre supe de tus cosas por amigos comunes y porque casi somos de la misma quinta. Claro, tú viviste aquellos sesenta como adolescente oyendo a Brincos, Sirex y hasta la chica ye-ye de la Velasco entre los nuestros, como a Garfunkel o The Doors de los foráneos. Me dicen que ya por entonces fuiste precursor de aquellos guateques pero yo supe de ti en los 70 en mis primeras incursiones en la discoteca Eva de Playa América que competía con el Tiffanys, y ya nos saludábamos en aquellos 80 del Novecento de Gondomar. También charlamos alguna vez para FARO en los 90 sobre tu trabajo de disc jockey en el Interprais de Baiona. Ya entonces te empezaron a llamar Pepe Prais –¡ay aquellos tiempos de Lolo Picallo, Antonio “el portugués”, Luis Sangiao, Fernando Collazo, Paco el Moro...– y, como la disco no daba suficiente para llegar a fin de mes, fuiste cambiando la noche por el día como corresponsal de prensa, radio, televisión y lo que te cayera entre manos y el Ayuntamiento echaba mano de ti porque eras un gran “speaker” que valía tanto para arreglar un roto o un descosido, presentar un acto musical como inaugurar unas jornadas deportivas y así hasta el final, de aquí para allá siempre en Baiona y querido por todos. Adiós, José Joaquín Costas, querido Pepe Prais.