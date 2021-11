A través de la herramienta Oxford Bibliographies in American Literature, y después de tres años, el investigador de la UVigo, Martín Urdiales, acaba de presentar la bibliografía en línea y comentada sobre el autor judío norteamericano, Bernard Malamud.“Me quedaría corto si dijera que es un honor. Me sorprendió mucho que me eligieran para este menester, y me sentí muy halagado”, destacó el docente.