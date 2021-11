¡Qué ex los del Corte Inglés!

Estos que veis en amigable compañía estaban haciendo ahí rescate de una memoria común y son ex, como lo somos todos en muchas cosas, pero ellos coinciden en una: todos trabajaron en El Corte Inglés. No sabe uno en qué etapa pero, si tenemos en cuenta que se abrió en Vigo en 1975, bien pudieran ser de las primeras hornadas de empleados en estos grandes almacenes. Ahí están, de izqda. a dcha., José Conde, Luis Bouveta, Emilio Pena, Manuel Gil, Jesús Campanero, Francisco Iturbe, Tomás Parames, Alfonso Moscoso, Gerardo Juncal y Carlos Quintela.

Los del Murcia 42 legendario

Hace un par de días casi cuarenta militronchos del regimiento que tenía como base el cuartel de Barreiro volvieron a reunirse para celebrar el sesenta aniversario de su final en la mili. Convocados por Pepe Lorenzo Morales acudieron a un fiestón culinario, gran cocido sobre la mesa, en el restaurante que acoge en su bajo Casa Bonín, en la viguesa calle Areal, y enfrente del antiguo Gobierno Militar en donde muchos de los presentes sirvieron. En los últimos 25 años perdieron a 36 de sus compañeros en el combate de la vida. Aún así, el encuentro fue entrañable y divertido y no faltaron las anécdotas y los abrazos de rigor. Es que en aquel cuartel de Barreiro se forjaron amistades que han durado décadas, en muchos casos seguro que hasta la eternidad.

El viaje irlandés de Movilla

¡Hola, Carlos González Movilla, alias Ramón Parente, qué guaperas te estoy viendo en la última portada de la revista Vigo Deportivo! Claro que es una foto de 1971 y algo cambia uno en medio siglo pero tú lo llevas bien porque nunca te faltó el buen humor, que ayuda a conservar cuerpo y alma. Cuenta la revista aquel viaje a Escocia del Celta por la Copa de la UEFA en septiembre de 1971 tras haberse clasificado por vez primera en su historia con el Aberdeen como rival. Allá se fueron para tal misión con destino al Pittodrie Stadium los jugadores, la directiva celeste presidida por Rodrigo Alonso, un reducido número de aficionados y en el grupo de los informadores Pepe Vázquez (Radio Vigo), Derviche (Faro de Vigo), José Manuel Villot (La Voz de Vigo) Manolo Tourón (Marca) y tú, Movilla, que eres el único que queda entre nosotros. Ganar no ganasteis pero os trataron de fantasía con sala de fiestas incluida en la que pusieron en vuestro honor “Un rayo de sol”, de Los Diablos. ¡Pero si a ti y al directivo Losada os saludó la reina de Inglaterra que estaba pasando unos días en aquel castillo de Balmoral que visitasteis! No es extraño que aún guardes, recordando aquello, hasta los licores que os regalaron. ¡Mira que eres sobrio!

Los años primeros de la TVG

Me acaba de enviar Jaime Fandiño, que tantos años estuvo en la TVG y tantos programas realizó con su nombre, un artículo sobre los años 80 y 90 de esta tele, que fueron los de sus comienzos, esos en que se tuvo que desbravar porque no había ninguna experiencia y muy pocos medios. Lo guardo para un próximo libro para el que se lo pedí pero no tiene desperdicio su lectura, esas heroicas condiciones en que se hicieron los primero programas de la TVG.