Alcaldes del área ven inasumible el peaje en la A-55: “Penaliza a los trabajadores”

Tui, Salvaterra, Salceda, Mos y Ponteareas alertan de la falta de alternativas y su impacto en la economía y el día a día de la comarca

No les gusta. Ni por su impacto en el tejido económico de la comarca, ni por el que previsiblemente tendrá en los bolsillos de sus habitantes. Alcaldes del área de Vigo alertan del daño que podría ocasionar la aplicación de peajes en la autovía A-55, una de las espinas dorsales del territorio y paso obligado, a diario, para miles de vecinos que trabajan en Vigo o los polígonos industriales de Porriño y Mos. Aunque con tonos diferentes y poniendo el acento en uno u otro punto, los regidores de Tui, Salvaterra, Mos, Salceda y Ponteareas muestran su rechazo a los planes del Gobierno, que desde hace meses argumenta sobre la necesidad de implantar gravámenes en la extensa red estatal de vías de alta capacidad. “Es inasumible”, zanja Verónica Tourón, primera edil de Salceda: “No tenemos otra alternativa y hay muchas personas que se desplazan para ir a sus puestos de trabajo; para ellos supondría un coste diario”. Dos ideas, la de la falta de viales alternativos gratuitos –está la autopista AP-9, gravada con peajes–; y que la medida la padecerían de forma especial las familias, en las que ponen el énfasis todos los regidores.

“Entiendo que es un planteamiento que viene de Europa para que haya una situación homogénea en todos los países, pero la realidad, parta del gobierno que parta, es que en Salceda no tenemos alternativa. Es inasumible que haya ese coste”, razona Tourón. A la espera de que el Gobierno oficialice sus planes, de momento la información que se ha filtrado apunta a una tasa de un céntimo por kilómetro. Para un vecino de Salceda que trabaje por ejemplo en el parque comercial Meixueiro, con dos viajes diarios 21 jornadas al mes, ese gravamen se traduciría en un gasto de cerca de 5,25 euros mensuales. Si cumple con esa rutina diez meses al año, la factura sube a 52,5.

Cálculo del peaje en las principales autovías gallegas Sobre la última propuesta de un céntimo por kilómetro Autovías Ferrol En trámite o en obras A Coruña A-6 AG-64 0,63€ 0,81€ Lugo Santiago AG-56 A-6 A-54 0,15€ 5,76€ 1,02€ AG-11 0,43€ AG-41 0,28€ Pontevedra A-52 AG-46 0,83€ Ourense 0,13€ Vigo A-52/A-6 A-55 5,91€ 0,38€ Iria Álvarez

Su homóloga de Salvaterra, Marta Valcárcel, comparte su “rechazo absoluto” a los planes del Gobierno. “Para muchos de nuestros vecinos es la única alternativa para desplazarse a trabajar. Estamos gravando desplazamientos de personas que van a sus puestos. En la situación en la que estamos, con la subida de la electricidad, la gasolina, la cesta de la compra... aumentar aún más los costes a nuestros vecinos supone asfixiarlos”, razona.

Cabaleiro: "Quienes más padecen estos pagos son aquellos con menor poder adquisitivo”

Ante la falta de alternativas a la A-55, Valcárcel reclama que se rescate el proyecto de un servicio ferroviario de cercanías “que facilite el acceso a otras áreas, como Vigo, Porriño u Ourense”. El mismo mensaje recalca el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Si el objetivo –argumenta– es conseguir que el mantenimiento de las autovías resulte menos gravoso para las arcas del Estado, una de las soluciones podría ser derivar parte de los viajeros de la A-55 a un nuevo servicio ferroviario y paliar así su deterioro. “Los tiros deberían ir por ahí y no por penalizar. Quienes más padecen estos pagos son aquellos con menor poder adquisitivo”.

Con esa premisa clara, Cabaleiro insiste en su “rotunda oposición” a los peajes en la A-55. “La autovía Vigo-Porriño-Tui es una de las más transitadas de España y el paso fronterizo de Valença es el más transitado de la península. Los desplazamientos por motivos de trabajo son muy intensos”.

No es el único apunte que desliza el regidor tudense. Cabaleiro recuerda también el estado “vergonzoso” del tramo Vigo-Porriño, con un trazado peligroso, tan sinuoso que ha llevado a Tráfico a reducir la velocidad mínima a 80 o incluso 60 km/h en algunos trechos e instalar media docena de radares en un recorrido de 10 kilómetros. “Por ese tramo no se debería pagar absolutamente nada”, enfatiza.

Arévalo: “Me parece vergonzoso pagar por un vial en el que hay que ir a 60 km/h”

“Con respecto a la A-55, que afecta a mi municipio, me parece vergonzosa la idea de tener que pagar por circular por un vial por el que hay que transitar a 60 km/h debido a su peligrosidad. Es una de las autovías más peligrosas de España. ¿Vamos a tener que pagar encima por ir por ella?”, cuestiona la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo: “Antes de tomar semejante decisión, desde el Gobierno deberían valorar si las infraestructuras por las que van a cobrar cumplen las condiciones. Desde luego la A-55 no”.

“Es lamentable que no se hable de una solución a la problemática de la A-55, como el túnel o la eliminación del peaje de Porriño de la AP-9”, abunda la regidora, que recuerda que el PP ha presentado una iniciativa en el Congreso para reclamar el fin del gravamen de la autopista a su paso por Porriño.

Cristina Fernández: "En nuestra zona el transporte no puede ir por otras vías. No tenemos ferrocarril, ni transporte marítimo”

En la falta de alternativas gratuitas incide también la primera edil de Ponteareas, Cristina Fernández: “Para nuestra población supondría un gravamen importante. En nuestra zona el transporte no puede ir por otras vías. No tenemos ferrocarril, ni transporte marítimo”. Fernández explica que parte del flujo se canaliza por la N-120, pero advierte también que se trata de un vial con un intenso flujo de coches y de los riesgos de que absorba tráfico derivado de la A-55. “Ya es inasumible en este momento”, previene.

Abel Caballero: "Sobre opiniones, no opino"

En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, optó ayer por no valorar los planes del Ejecutivo. “Por ahora no veo ningún proyecto. Quiero opinar cuando conozca de qué va. Sobre opiniones, no opino”, remarcó el primer edil antes de recordar que el Gobierno “redujo de forma sustancial” los peajes de la AP-9. De aplicarse la tasa de un céntimo por kilómetro, un vigués que hiciese dos viajes diarios a Tui durante 21 jornadas al mes, pagaría 115 euros en 10 meses. Si va al polígono de Porriño serían más de 80.

Además de rechazar cualquier peaje en la A-55, los regidores socialistas de Tui y Salceda de Caselas reclaman también que la Xunta libere sus propias autovías de pago.

Taxistas y transportistas alertan de la subida de costes Trabajan día sí y día también en la carretera y, por esa razón, serán probablemente quienes más padezcan el efecto de los nuevos peajes en las autovías. Taxistas y camioneros advierten del impacto de los peajes es un escenario que el gerente de la Asociación de Transportistas de Contenedores, Carlos Quintanilla, tacha de “tormenta perfecta”, con el “encarecimiento brutal” del combustible, energía y materias primas. “Nos preocupa mucho. Los márgenes ya están absolutamente ajustados”, señala Quintanilla, que alerta de que en el caso de la A-55, un “vial fundamental”, “no hay alternativa”. Emilio Mosquera, presidente de la cooperativa de taxistas, lamenta también que las tasas acaben repercutiendo en el precio de sus servicios, igual que lo hace ya la AP-9.

Ideas clave

Los planes del Gobierno El Gobierno plantearía aplicar un sistema de viñetas en 2024 y pasar luego al cobro de un céntimo de euro por cada kilómetro de autovía.

El coste para los vecinos de la comarca Para un trabajador que cubra el trecho con dos viajes diarios y 21 jornadas al mes, el coste anual (10 meses) del Vigo-Tui pasaría de 100 euros.