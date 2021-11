“Otro pelotazo en Samil recogido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)”. Es la nueva crítica del portavoz del PP vigués. Advierte de que el objetivo es “convertir esa zona en la nueva milla de oro” de la urbe. “Nos llama la atención que la concejala de Urbanismo –María José Caride– solo hable del aparcamiento del Verbum y diga que esa recalificación es un error. ¿Y qué dice del antiguo Hotel Samil, en el que se elimina la restricción al uso residencial y puede dejar de ser hotelero?”, preguntó su portavoz, Alfonso Marnotes, que denunció una “gigantesca recalificación de casi 1 kilómetro desde la Baixada a Samil hasta Saíñas, frente a las pistas de tenis”.

“En todo ese frente, en el que hay decenas de viviendas unifamiliares, parcelas sin construir y apartoteles, se podrán levantar edificios de viviendas de tres alturas y bajocubierta. Unas 7 hectáreas en las que se podrán construir más de 70.000 metros cuadrados edificables en licencia directa para más de 700 viviendas y ninguna de ellas protegida. Asimismo, también se recalifica otro parking de uso público, que se utiliza para autocaravanas, junto al número 37 de la avenida”, apuntó el vocero popular.

El pasado martes, Marnotes, acusó al gobierno local de haber recalificado el aparcamiento del Verbum para hacer viviendas, así como la parcela del antiguo Hotel Samil, un “pelotazo en toda regla”. Caride aclaró que la recalificación del parking se trataba de un “error ya corregido”. “Esto es de una enorme gravedad. Que no nos tome por tontos. En urbanismo, no hay errores, y menos en el litoral. No se lo cree nadie. No es un error. Ni lo ha corregido ni lo puede corregir hasta que vuelva al pleno. La documentación sigue como estaba. No cuela”, argumentó Alfonso Marnotes.