Estos honorables ciudadanos que veis en buena armonía buscaron cualquier disculpa ante sus dueñas para comer juntos y en esta ocasión la han llamado “comida de confraternidad Playa América-San Roque” porque con un lado u otro tienen que ver. Fan ben. El caso es que se encontraron en Casa Ríos de Domaio y por ahí se ve a Manolito “Pitrini”, que no tuvo que pedir permiso a nadie porque es el soltero de oro a sus ochenta y pico, Manolo Durán, Mingos Fernández, Darío Álvarez “Miramar” y su hijo Bruno, Juan, José Manuel Abelaidas, Eugenio López y Santi Messeguer. Comieron con sobriedad por mantener la dieta empezando por nécoras, camarones, luritas de temporada... Se les ve sanotes, oye, da gusto verlos.

Hoy, cafés con el diablo

En esta sección procuramos hablar de gozos lúdicos, alegrías culturales, alharacas sociales pero no siempre porque hoy presento en Vigo a un periodista de la vieja guardia, de esos grandes y de los últimos resistentes, que se han comido los peores marrones bélicos, desde Vietnam en adelante, cuando a los periodistas les dejaban ir “adentro de” las guerras. Hablo de Vicente Romero, que en el Club FARO y en el salón de actos del MARCO tratará a las 8 de algo tan tremendo como la tortura. “Cafés con el diablo” es el libro que le presentaré, que viene a ser la experiencia de un periodista frente a genocidas, torturadores y asesinos en masa. Romero, autor de un puñado de libros y de más de 350 reportajes en Informe Semanal y En portada, hablará de esos abismos del mal que salpican la existencia humana, protagonizados por personas de vida normal, terroríficamente normales como dice Hanna Arendt, pero que indican hasta donde situaciones extraordinarias pueden convertirnos en los individuos más abyectos. Ahí están sus entrevistas con muchos de ellos, en Camboya, en Latinoamérica...

A Castanha dos Irmandinhos

Pero vuelvo a nuestra vida cotidiana para hablar de los placeres del encuentro, que tienen como marco los convivios culinarios. Y es que el Supremo Sanedrín de la Irmandade dos Vinhos Galegos, con la firma como Preboste del abogado Nemesio Barxa, ha convocado desde Vigo a todos los amantes do vino para la celebraçión de su Capítulo de la Festa da Castanha, que se va a celebrar, designios báquicos mediante, en el monasterio (Parador de Turismo) de Santo Estevo (Parada do Sil-Ourense) el día 20 de noviembre. No es por nada lo del 20-N, ahuyenten mentes malandrinescas tal coincidencia, porque aquí no habrá más, como todos los años, que una fiesta de la amistad, de la exaltación el vino y de la castaña, uno de los productos de subsistencia más importantes de nuestros antepasados. Experiencia cultural por la arquitectura y la historia del lugar, y gastronómica por esos blancos, esos godellos del Ribeiro, Valdeorras, y Ribeira Sacra, esos tintos souson, merenzao o brancellao... ¿Y esa “perdiz com patacas dado, castanhas cozidas e pimentos verdes agridoces” tras el caldo de castañas? Todo ocurrirá en el comedor principal de monasterio con su magnífica cristalera panorámica, entre voces de “sursum corda”, ritual da queimada, cafés, etc.