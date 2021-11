“En Vigo encontré nivel para hacer un concierto ya en enero”

–¿Satisfecho con cómo salió todo en la audición de la Fundación Mayeusis?

–Realmente sí, mucho. No llevaba una idea porque no sabía las personas que me encontraría ni el nivel y fue todo muy bien. Hay muy buen nivel de los jóvenes. Obviamente hay gente de muchas edades y muchos niveles diferentes. Pero como para empezar y poder hacer un concierto ya en enero como se está pensando, conjunto con la San Andreu, sí.

–¿Qué se encontró en Vigo?

–Buenos saxos, buenas trompetas, buenos metales y una buena sección rítmica. También vinieron muy buenos cantantes y yo pienso que puede funcionar muy muy bien. La verdad es que estoy muy contento.

–Se va a implicar de una forma muy estrecha en la puesta en marcha de la big band gallega.

–Cada sitio es diferente. Felipe, que lleva las escuelas de Mayeusis, me contactó hace dos años porque estaba interesado en mi proyecto. Más allá de la música hay una serie de valores y coincidimos mucho en la educación de la gente joven a través de la música. He ido una vez, pero la idea es ir cada mes y colaborar con un concierto en enero y que yo asesore directamente más que en otros proyectos

–¿Ya ha creado proyectos similares, más allá de su propia San Andreu Jazz Band?

–La Sant Andreu Jazz Band cumple 15 años y como era la primera big band formada por niños causó bastante impacto y hemos conseguido tener bastante audiencia, tanto en España como fuera, ya sea en Europa como en Estados Unidos. Ha habido mucho interés también a nivel pedagógico, por mi manera de trabajar y mi filosofía. Me muevo bastante por todo el mundo haciendo máster clases y con la meta de crear un proyecto parecido hay algunos ejemplos en Italia, México, Suecia o Sudáfrica. En España hay algunos sitios donde he ido a hacer máster clases y también se han formado big bands de niños. Pero en Vigo mi implicación será más directa.

–¿El jazz gusta a los niños?

–Sí, aunque no a todos, como en todos los aspectos de la vida. Siempre ha habido la idea de que es una música intelectual, de noche, para entendidos. Se crean esos estereotipos y esas ideas preconcebidas. Hay muchos tipos de jazz y lo que tenemos que intentar hacer es favorecer la entrada a través del jazz más cercano, con melodías más cantables. No entrar con free jazz o con melodías más modernas, porque el oído no está preparado. Muchas de las bandas sonoras de películas infantiles son jazz. Eso quiere decir que funciona. Y cuando vemos “Tom y Jerry” muchas de sus bandas sonoras son jazz. Hay un punto de atracción por el propio ritmo, por el swing y la alegría que tiene. A los niños claro que les gusta el jazz, si les das buenas referencias.

–¿A qué valores se refería, que hay más allá de la música, pero relacionados?

–La música no es una carrera. No tienes que ser mejor que el compañero y esperar un premio. Tiene que haber un esfuerzo y una dedicación diaria de la persona que quiere tocar pero, en realidad lo que más me importa de cuando estoy enseñando es que los alumnos cuando pasen por mi camino disfruten el día a día. Los niños son los adultos del mañana y creo que nos interesa como sociedad que sean personas creativas, que les interese la cultura o la música. Que no sean seres alienados. A través del jazz le das la oportunidad a un niño de improvisar, de crear. Le estás diciendo que puedes tocar esto, pero de otra manera. Puedes crear melodías y tienes derecho a opinar. Esto les queda en su mente y les hace un poco más libres.

–A nivel metodológico, defiende la improvisación y escucha.

–Por supuesto. Para mí es muy importante la escucha. Como un lenguaje que la música es tiene que entrar por los oídos. A través de escuchar, cantar y bailar podremos ir poniendo la codificación del lenguaje. Y aprendemos a través de la escucha de grandes referentes. Con lo cual ya sabemos que nuestro instrumento tiene que sonar de la aquella manera que se le está presentando. Pero de aquella son muchas. En el jazz un saxofón puede sonar de diferentes maneras. Hay muchos solistas y cada uno tiene su especial sonido. Eso es algo muy especial que tiene el jazz también, que permite que tú tengas tu propia voz. Y eso forma parte de la metodología: el trabajar para el presente, para disfrutar cada día porque estamos trabajando nos niños y ellos no se proyectan. Tú no le puedes decir a un niño: tú estudia mucho que cuando pasen diez años te puedes dedicar a eso. Todos sabemos que los niños no están pensando en su futuro. Eso es lo que tienen los niños y que los adultos perdemos. Estamos tan pendientes del mañana que nos olvidamos de vivir el presente y eso a mí los niños me lo han enseñado y lo aporto a mi vida. Trabajar para que en todo momento disfruten. Si disfrutan estudian más y saben más. Y luego también entender que cada persona es diferente y no podemos usar los mismos libros para todos. A veces no damos opciones e igual ese niño necesita otras melodías porque tiene otros gustos, sencillamente. A mí me gusta preguntar, ver y escuchar al alumno para ver por dónde quiere ir para poder motivarle más y que trabaje más.