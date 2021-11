“Cuando entré a la habitación, la niña estaba tapada y tenía el pantalón corto movido. Vi cómo él salía para el cuarto de baño. No supe reaccionar bien pero algo me alertó, no me encajaba”. Con estas palabras relató la madre los hechos que observó en septiembre de 2016 y que derivaron en la denuncia contra su expareja por un presunto delito de abusos sexuales sobre su hija menor de edad. La Fiscalía pide para él una pena de 5 años y medio así como otros ocho años de alejamiento.

La vista tuvo lugar ayer ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El acusado, que residía con la presunta víctima, de entonces 12 años, y su madre –con la que mantenía una relación tanto personal como profesional–, negó los hechos asegurando que asegurado que “nunca” abusó sexualmente de la menor cuando se tumbaba en su cama para ver la televisión.

Insistió además en que todas las noches se sometía a un tratamiento de hemodiálisis durante varias horas en su cuarto. Asimismo, explicó que tuvo conocimiento de la denuncia dos años después de romper su relación con su pareja y de cesar la convivencia con ellas.

La declaración de la menor se celebró a puerta cerrada para preservar su intimidad. No así la de su madre, que relató cómo tras sospechar de la situación de supuestos abusos, le dijo a su entonces pareja que se fuera del domicilio. “La niña estaba muy nerviosa, colorada... Me costó mucho que me lo dijese porque no quería hablar. Intuí que podía estar abusando de la niña pero ella no quería que se le denunciara, se cerraba en banda porque tenía miedo a que su padre se enterase de los hechos”, relata la mujer.

Fue a través de una conversación de esta madre con su sobrina y prima de la menor, la que acabó contándole la situación vivida. “Mi sobrina me alertó por whatsapp y fue cuando dije ‘voy a denunciar’” , aclaró la progenitora tras ser preguntada por la demora a la hora de interponer la denuncia. A mayores, la madre precisó que al pedirse explicaciones al acusado sobre los hechos, este le dijo que “no iba a volver a pasar. No me lo reconoció directamente [los abusos], pero si me dice que no lo va a volver a hacer es porque algo habrá hecho”, valoró la madre.

Por su parte, la médica forense ha calificado de “creíble” el relato de la niña resaltando que ella no fue reticente al abordarlo, aunque sentía “vergüenza” al respecto. Además, ha recalcado que las vivencias y “el momento en el que cada persona se siente preparada para contarlas” no tienen porqué coincidir.