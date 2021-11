Doce hombres de A Guarda

Curtidos todos en la mar, se han reencontrado para llevar O Piueiro, este “volanteiro” de 12 metros. Vienen de navegar por placer un día de tormenta para poner el barco al límite y comprobar que va viento en popa a toda vela. Este barco artesanal de carpintería de ribeira fue construido en el astillero de A Pasaxe en Camposancos, con madera de árboles de las comunidades de montes cercanas, financiando por micromecenazgo cada una de sus piezas, e imitando para los planos una fotografía de inicios del S.XX, momento en que desapareció el último de estos barcos. En la foto de María Muíña, de izda. a derecha, arriba: Cochoso, Trotsky, Tura, Tomás, Tolín, Monero y Chirro; abajo, Traste, Balueiro, Balueiro fillo, Alipio y Tarito. Se recuperó este modelo característico por amor al mar y para honrar a los antepasados de estos mismos mariñeiros de la foto, ancestros que como ellos luego en otros barcos, pescaron merluzas durante tres siglos en esta embarcación tradicional del patrimonio guardés. Cuando estos hombres de la foto se jubilaron, y algunos no jubilados, quisieron dedicarse generosamente a reconstruir y poner en valor esta joya, creando la asociación Piueiro bajo el lema “lembrar é volver a vivir”, y así llevan a vecinos, escolares o turistas para que naveguen y disfruten.

¡Vuelve el cine submarino!

No solo apresan narcosubmarinos bajo nuestras aguas de Vigo, también nos interesa la otra vida que hay bajo ellas y por eso vuelven las Xornadas de Cine Submarino tras el paréntesis del 2020 por la pandemia. Por algo entre el 17 y 19 de este mes se celebrará la 30 edición. Recuerdo que empecé a escribir de ellas en su primera o segunda edición, al comienzo de los años 90, cuando la dirigía mi amigo José Luis González, que trabajaba en Citroën, campeón de España de Fotografía Submarina en 1993 y 1997, Campeón del Mundo por Equipos... en cuya casa comí una vez una excelente fabada con la que me quiso demostrar que las hacía mejor que las de Pepe Cadavedo. No sé de él hace años aunque ahora veo que no figura su nombre sino el del Vicerrectorado de la Universidad de Vigo como organizador de las próximas jornadas, aunque en 2019 seguía como director, así que ahí debe seguir. Con él he tenido algunas cenas con gente muy interesante de este mundo los días de estas jornadas, uno de ellos Robert Stenuit (galeones de Rande). Mucho se le debe a Xosé Luis en Vigo por la divulgación de esta vida bajo las aguas.

De Teniente a Tensi “AFAN”

“Fillos do Océano” y “Fillos do sol”. Tenemos este mes en que andamos la exposición “Fillos do Océano” de Javier Teniente en el Reveriano Soutullo de Ponteareas y, el día 11, la presentación en la librería Cartabón del libro de Cándido Pazó “Fillos da sol”, una elucubración teatral sobre la figura de Eduardo Pondal. Tenemos a Carlos Leiro activando ya su “Cada niño un juguete 2021” y a punto de celebrarse, del 15 al 21, las Xornadas Micolóxicas del concello de Mos. Pero apuntad el 19 de noviembre porque ese día los de AFAN (Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado) celebran su cena benéfica actual con la actuación de Carlos Núñez. ¡Cuántos años hace que no veo a su presidenta, Tensi González, de la que fui amigo, con la que comí en mi casa de entonces, de la que escribí y viajé aún antes de montar AFAN, allá por los años 80! Pero el cariño no se pierde y AFAN ha llegado a las 600 familias y unas 2000 personas a las que atienden. ¡Viva Tensi!