Sin camping gas por un (infundado) gran apagón

Las ventas de cocinas campestres se han disparado al doble en la última semana

Los olívicos se han empezado a alarmar ante lo que podría suponer un fallo eléctrico generalizado y continuado en el tiempo en una de las ciudades más pobladas de Galicia, sin una alternativa energética a la electricidad. Entre los productos más consultados y demandados se encuentran las linternas LED, los cartuchos de gas, las cocinas campestres, tanto las que se conectan a la botella de butano como a la bombona de 6 kilos. Estas últimas, junto con los cartuchos, están casi agotados en los comercios, y sin posibilidad de reposición a corto plazo. “Creo que cartuchos podré conseguir algunos, aunque no sé cuándo. Pero las bombonas pequeñas, las de camping gas, las fábricas me están diciendo que el tiempo de reposición puede ir de los 3 hasta los 6 meses”, puntualiza Berbés. Desde la ferretería Coia el panorama es similar. Las ventas de estos productos se han duplicado en los últimos días, y los pedidos a fábrica empiezan a estar en punto muerto. “Viene mucha gente a propósito a por estas pequeñas cocinas, linternas, cartuchos de gas, vienen ya a tiro fijo”, abundan en este comercio. En la misma situación se encuentra el establecimiento ferretero Palmeras, que no para de recibir a clientes preguntando por hornillos y artículos de autoconsumo doméstico que no dependan de la electricidad. “Llamo a mi proveedor y ya no hay”, apuntan.

Y como en toda venta masiva, la especulación ya ha comenzado a repercutir en los precios, tanto en venta en comercio como en grandes plataformas online. “Las están vendiendo al doble para sacarles más beneficio, claro. Porque en este caso, los fabricantes no han subido, de momento, el coste. Yo no las he subido porque prefiero vender todo el año y no aprovecharme de una oportunidad, producto además, de una alarma ciudadana”, matiza Berbés.

Semana Santa

Los fabricantes están limitando los pedidos de estos productos con el objetivo de poder seguir suministrándolos en las campañas propias donde suelen tener alta demanda, como Semana Santa y verano. La lucha entre las grandes superficies y los comercios pequeños también se traslada a los pedidos. Hay quien compra sus productos a través de cooperativas para conseguir precios más competitivos, como la ferretería Coia, o quien lo hace a nivel particular. El fabricante, normalmente “busca el equilibrio entre el que hace un pedido masivo de forma puntual porque cuenta con más presupuesto para invertir, y los pequeños establecimientos que son clientes de todo el año”. De este modo se garantizaría el suministro para las campañas estivales. Por el momento, los vigueses están haciendo acopio, por “lo que pueda pasar”, zanjan.

La presidenta de Red Eléctrica desmiente la teoría austríaca

Toda la polémica entono al gran apagón surgió tras el anuncio de la ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, que advertía hace unas semanas sobre el gran apagón que podría sufrir Europa y de los riesgos que supondría para la población. Su aviso se basa en el informe anual Sicher, un Morgne, elaborado por diversos investigadores, pone el foco en un apagón masivo, esto es, una falta generalizada de energía, infraestructura y suministro. Además, el Gobierno de este país difundía un vídeo oficial en el que se instaba a la población a hacer acopio de enseres ante un posible desabastecimiento que pudiese dejar a la población austriaca sin suministro durante un largo período de tiempo.

“Somos autosuficientes”

Tras las alarmantes afirmaciones de Tanner, la presidenta del organismo que regula la electricidad en España, –Red Eléctrica–, Beatriz Corredor, en declaraciones a la Cadena Ser, explicó que esta afirmación carecía de una base sólida, porque en España “contamos con un sistema eléctrico estupendo, diferente al que por ejemplo, puede tener Austria. Es diferente porque tenemos más tecnologías disponibles para producir electricidad, –continúa–, tenemos catorce formas de producción eléctrica en España. La primera la eólica. Hay muchas alternativas en caso de escasez de gas. Además, tenemos un sistema que en caso de falla está preparado para seguir dando servicio a los clientes. La potencia instalada en España es el doble de la que necesitamos al día. Tenemos una capacidad de producción por encima de la demanda. El hecho de estar más desconectados de Europa nos hace ser autosuficientes. Tenemos un sistema que hace muy imposible que pueda haber un apagón de esta naturaleza”.