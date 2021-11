La Real Fábrica de Tapices elige en Vigo su nuevo Goya

La pandemia ha sido una distopía, un libro no escrito de George Orwell o Ray Bradbury, aún sin eurasias ni piras de libros prohibidos. Una locura verdadera en la que nacieron historias que parecen de mentira. Como la de Borja Rodríguez Fontán (Vigo, 1996), de unos ojos verdes que naufragaron en la creatividad del confinamiento. Y también del tedio, por qué no decirlo. Hay a quien, en el encierro, le dio por hornear pasteles, otros montaron armarios low cost, se alquilaron perros para justificar un paseo y algunos rescataron la vieja ropa de deporte para hacer eso –siempre recurrido– de salir a correr. Borja no, Borja solo diseñó un estampado que será eterno. Concebida de inicio como una obra privada para Dubai, la creación se ha transformado en una pieza histórica: ha sido elegida por la Real Fábrica de Tapices como imagen por su 300 aniversario. Se llamará El Tapiz de Elión. Exótica como estos tiempos, moderna y, al tiempo, tan clásica. Porque se tejerá con la misma liturgia y técnica que los que diseñaron, en su día, Francisco de Goya o Juan Gris. Así de alto es el cielo que quiere tocar Elión.

“Es un canto a la creación y a la protección de la belleza frente a la destrucción y fragilidad imperantes en la sociedad actual”, explica su creador. Borja Fontán tiene camino por delante. Porque el tapiz, que nació como suyo, será de mucha más gente. Hoy arranca la plataforma de crowdfunding que deberá sufragar el tapiz, concebido como una pieza colaborativa. Se buscan 777 mecenas, cuyos nombres figurarán dentro de los 777 triángulos que visten el fondo del estampado como múltiples constelaciones, y que tendrán acceso gratuito a todos los museos y exposiciones donde se expondrá Elión. “No sabría decir cuánto me llevó el diseño, fue algo muy natural”, en aquel primer confinamiento de los pasteles y aplausos desde las ventanas. “Mi mente incluyó muchas cosas en esta obra, es mi forma de comunicar, a través del arte”. La Real Fábrica de Tapices, dirigida por Alejandro Klecker de Elizalde, ha encontrado en el lenguaje de este joven vigués un camino que ilustra su tránsito hacia la modernidad. Que tres siglos no pesan tanto.

El futuro tapiz es un mar, literalmente. Con un color de agua de playa a mediodía, ocupa el centro una gran máscara. “Siempre me han gustado, como los tótems, me transmiten mucho”, relata el artista. “Os veo a los ojos a través de los suyos, y dicen os voy a demostrar que la gente joven puede soñar alto. La máscara mira a tus ojos, pero no te sientes mal. Es una comunicación entre Elión y tú mismo, para mí engloba todos estos valores”. El tapiz, que tendrá unos diez meses de plazo de ejecución –los detalles del crowdfunding son públicos desde hoy en esta web www.bybluelion.com–, se entregará en 2023.

La obra tendrá 2 metros de ancho por otros 2 de alto. La urdimbre –los setenta hilos que se colocarán en el telar paralelamente unos a otros para formar una tela– será de algodón, y la trama conjugará lana española y seda natural con hilo de oro y plata. Los procesos de tintura de la lana y la seda se ejecutarán en la propia Real Fábrica de Tapices, en su laboratorio, para guardar la máxima fidelidad con los colores del estampado diseñado desde una habitación de Vigo. No sabemos cómo concibió Goya sus cartones para tapices; el proceso de Borja fue éste, entre la búsqueda de la belleza y un coronavirus. Lo dice y redice con convencimiento: “El ser humano vive ajeno a lo que debería ser el centro de su existencia: la belleza. La creación artística es la manera que tenemos de regresar al origen del que jamás nos deberíamos haber movido”.

Elión no se quedará únicamente en un tapiz. “Como artista haré equis obras, gestionadas por una entidad sin ánimo de lucro”. Esta será una manera especial de celebrar los 300 años de una institución que quiere revitalizarse. Las demás... “La gente lo irá sabiendo poco a poco”. 777 es el número mágico para que la rueca, la de la Real Fábrica y la de Borja, empiece a girar.