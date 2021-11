De una pequeña habitación a vender 18 millones

Y así iniciaron su andadura, comprando palets de pescado congelado, y buscando a quién podían vendérselo. Desde aquel entonces, hasta hoy, el crecimiento ha sido exponencial. Situados en el polígono de Valadares, en 2020 movieron más de 7 toneladas de mercancía, y de los más de 18 millones facturados el año pasado, 14, proceden de la exportación. Esta actividad es el resultado de la creación, en 2018, de un departamento internacional que cuenta con un equipo dedicado a la investigación de potenciales mercados, y que se sumó al establecido inicialmente para Portugal. “Nuestro primer mercado es el país vecino, pero en este tiempo hemos ampliado mucho nuestro abanico de clientes. A parte de muchos países europeos, otros, como Marruecos, Egipto, o también Sudamérica, están en nuestra cartera”, señala.

Berete ha consolidado sus ventas, gracias en gran parte a que han conseguido ser competitivos en un mercado global. Para ello, la exigencia tecnológica es clave, y pese a tener todos los procesos de trazabilidad totalmente digitalizados, necesitan más. InnovaPeme, una campaña impulsada por la Xunta de Galicia, les ha dado esa oportunidad, siendo beneficiarios de una ayuda por valor de 47.000 euros para mejorar su capacidad tecnológica. “Estamos muy contentos porque, aunque Berete está ya digitalizada, necesitamos más, hacerlo con todos los departamentos de la empresa y eliminar así duplicidades que obstaculizan el trabajo diario”, destaca.

Sin crisis de suministros

La crisis del transporte que están sufriendo los países europeos por el corte de suministros por parte del mercado asiático, han afectado a muchas empresas que han visto como las materias primas que necesitan empiezan a escasear o están paradas durante días en un puerto. No es el caso de Berete, que ha conseguido lidiar con la situación. “No nos ha afectado tanto porque no dependemos mucho de países como China, pero sí somos conscientes de que muchas empresas están pasándolo muy mal”, matiza. Sin embargo, la pandemia ha sido un duro varapalo para Berete, que han querido enfocarlo como un desafío. “Logramos mantener a nuestra plantilla, y aunque nuestra facturación bajó, por lo menos no perdimos, que ya es mucho. Esto es como una guerra, y en una guerra todo es nuevo, y vas reinventándote. En nuestro caso, empezamos a comercializar producto elaborado que antes no trabajábamos. Llamamos a muchas puertas, y aquí seguimos. Porque 2021 está siendo igual. Esto aún no se ha recuperado, y creo que tardará algún tiempo”, añade.

Un conjunto de 15 empresas viguesas han sido beneficiadas por el programa InnovaPeme 2021

Con el objetivo de aumentar la capacidad innovadora de las empresas gallegas, la Axencia Galega de Innovación (Gain) ha concedido una línea de ayudas por valor de 2,8 millones de euros a 36 pymes, de las cuáles, 15 pertenecen al área de Vigo. De este modo, un total de 1, 2 millones de euros serán invertidos en modernizar los procesos productivos de las firmas olívicas. El programa, subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo (Feder), tiene como objetivo financiar hasta el 50% de los proyectos seleccionados, aumentando así, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de Galicia. Como importante novedad, este año quedaron excluidas las empresas que ya fueron beneficiadas en ediciones anteriores de InnovaPeme, con la finalidad de acercar la innovación al mayor número de compañías posible. En total, en las cuatro ediciones que lleva la convocatoria, se concedieron más de 13 millones de euros que contribuyeron la expansión de 160 pymes, y al mantenimiento de 767 puestos de trabajo.