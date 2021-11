Retratos Agustos XI: la música de Susa Herrera

Profesora de expresión musical de la Universidad de Vigo y reconocida autora y contadora de cuentos para niños. Susa Herrera nutre hoy con su rica trayectoria pedagógica los Retratos Augustos que cada semana publicamos a Augusto Rodríguez. Comenzó sus estudios musicales el mismo día en que cumplió cuatro años. A los veinte quería ser organista, atrapada por la magia, la atmósfera y el repertorio de ese instrumento descomunal, habitualmente ubicado en lugares hermosos e interesantes. Sin embargo, en cierta ocasión, la curiosidad le hizo inscribirse en un curso de Pedagogía Musical y su vida cambió por completo. Desde entonces la voz, el juego auditivo, los instrumentos y objetos sonoros, el movimiento la danza... el aprendizaje y luego enseñanza de metodologías punteras de la educación musical hilvanaron una larga trayectoria desde 1988 con su llegada a la Universidad de Santiago y luego Vigo. Hoy, jubilada, le queda su labor como compositora de canciones para niños y niñas de cero a ciento diez años. Ha publicado siete libros con los animales como tema, y sueña con que la gente encuentre más paz en su existencia a través de la música.

¿A Mos con Patricia o al claqué de Mayeusis?

Lo importante no es quien baila mejor, sino quien goza más, dicen, pero en Mos no solo gozan, sino que bailan mejor que nadie. Preguntadle a Patricia Martínez, esa mosense laureada mundialmente por su maestría en baile deportivo y cuyas enseñanzas disfrutan en este activo concello cuyo gabinete de prensa, por cierto, no descansa un minuto. Mos es un florido vergel de bailarines, una patria chiquita del baile y la danza, no sé si deportiva, de salón o esa coreográfica en que brillan As Meninas, del Club Baila-Mos. Yo, ahora que estoy en la mejor edad, o bien hablo con la alcaldesa mosense Nidia Arévalo para que me recomiende ante Patricia y me meta en sus clases de algo, o bien me voy a aprender claqué al Conservatorio Mayeusis de Vigo, que es otra de mis asignaturas pendientes, donde lo imparten Aitor Montesinos y Mónica Pérez y es el primer centro que lo incluye en las clases de lenguaje musical, ese que tanto domina la protagonista de nuestra foto de hoy, Susa Herrera. ¿me voy a las de Mos o de Vigo?

Vigo se escribe con V de música: la web

Hoy todo me suena a música porque caí por azar en esa magnífica página que en el FARO digital ha ido componiendo mi colega y conmilitón del ala juvenil, Alberto Leyenda. Se titula, Música se vive con V de Vigo, no sé si la tiene muy activa en el presente pero ahí está reseñada, entre buenas fotos y mejores textos, una multitud de grupos vigueses o de alrededores de todos los géneros que dan brillo y esplendor a esta ciudad, aunque gran parte de ellos no puedan ni vivir de la música. Ahí veo a Presumido con su Tarzo Ávila, a Trilitrate con Elena Vázquez (violín), Rubén Abad (guitarra clásica), Marcos Padrón (acordeón) y Laura Iturralde y su hardcore de cámara, a Kaixo y su new punk, a los The Soul Jacket, a Linda Lamarr e Indy Tumbita como Los Duques de Monterrey, a los Moon Cresta con Antón F. Piru, a Xoana de Porriño... Y así un ciento, aunque algunos puede que ya no estén en activo dada la motilidad de la música. Bien dice que FARO abre su web para dar cabida al ingente caudal de nuestros músicos.