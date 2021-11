Los vigueses adelantan sus compras navideñas por miedo al desabastecimiento de productos

La primera semana de noviembre aún no ha acabado pero no es raro ver desde hace varias semanas los pasillos de la sección de juguetes, o tecnología, con más movimiento de lo normal por estas fechas. Y es que en ciudades como Vigo las compras se han adelantado. Lo han hecho de manera un tanto inusual que ha llamado la atención de los regentes de los establecimientos que miran con optimismo un arranque de campaña prematuro, inesperado pero muy bienvenido. “No podemos hablar de recuperación pero sí del buen ánimo de la gente que tiene ganas de comprar y gastar los ahorros, para pasar la Navidad que no pudo el año pasado”, explica Anxo Méndez, gerente de la Federación Vigo Comercio.