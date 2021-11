De Redondela a Lituania y 1.700 euros en criptomonedas

A Verónica Martínez, vecina de Pazos de Borbén, le llegó un mensaje supuestamente de su banco el 11 de septiembre en el que le informaban de que habían entrado en su cuenta online y tenía que seguir un procedimiento para subsanarlo. Y lo siguió. El procedimiento implicaba compartir datos como el DNI de su madre (titular de la cuenta) o su firma electrónica. Según relata la afectada, posteriormente recibió otro sms del mismo remitente, pero que esta vez sí que era su banco, donde ya le quedó claro que algo raro estaba pasando con su cuenta. Este segundo mensaje decía: “pago no autorizado en Binance, por controles de seguridad confirmar esta operación”. Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en las Islas Caimán.

“Ao ver esta mensaxe chamei ao banco para decir que non autorizaba nada e dixeron que o diñeiro estaba retido. Isto foi un martes e o sábado retiráranme 1.700 euros”, explica Verónica Martínez.

Ante la desaparición del dinero puso la correspondiente denuncia en la Guardia Civil de Redondela. “O banco dime que a operación foi legal e deume un papel do movemento onde figura como país Lituania e como cidade, internet”, explica la afectada. Verónica defiende que es importante difundir los hechos para que no le pase a más gente. “Eu xa non abro nin os correos electrónicos do banco”. Martínez acudió también a la oficina del consumidor y a la Asociación Adicae de Vigo con el objetivo de presentar una reclamación, tal y como le recomendaron en la propia oficina de Redondela de su entidad bancaria.

Desde Adicae Vigo explican que ya han formulado la reclamación y están pendientes de la respuesta del servicio de atención al cliente, que puede tardar hasta dos meses.