Trece profesionales, investigadoras y estudiantes realizan este curso un máster en la Universidad de Vigo gracias al convenio con la Fundación Mujeres por África. Cinco de ellas han recibido ayudas para continuar sus estudios y otras ocho, como la ecuatoguineana Florentina Anguesomo Edjang y la mozambiqueña Orbai Dúlio, los han iniciado este año.

La institución firmó en 2018 un acuerdo con la organización fundada y presidida por María Teresa Fernández de la Vega para becar en sus centros a mujeres africanas que después puedan contribuir al avance de sus países de origen.

Debido a la pandemia y a igual que en la convocatoria del pasado curso, la formación es virtual y la beca solo cubre el gasto de matrícula.

Desde la puesta en marcha del programa Learn África, alrededor de 200 estudiantes de 34 países africanos han podido cursar estudios en 40 universidades españolas, en otra de Portugal y en dos centros educativos de Marruecos.

El principal país de origen de las beneficiarias que cursan un máster este año en la UVigo es Guinea Ecuatorial –cuatro con una beca de continuación y dos con una ayuda de inicio–. Y le siguen Kenia, Mozambique, Camerún, Túnez y Egipto.

La institución viguesa destina una partida 17.100 euros a este programa y las alumnas tienen la obligación de asistir a clase virtual y realizar todos los exámenes, así como entregar una memoria final sobre su experiencia personal y académica.

“Me gustaría muchísimo contribuir al desarrollo de Guinea y de otros países”

Florentina estudió Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y actualmente trabaja en el Instituto Nacional para la Conservación del Medio Ambiente ( Incoma) de su país. Conoció el programa de becas de Mujeres por África a través de otra beneficiaria y de las redes sociales y decidió probar suerte. Cursa el Máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental de la Facultad de Ciencias Ourense en la especialidad de Ciencias Ambientales.

“Ella me lo recomendó porque siempre estábamos en contacto y sabía que me hacía mucha ilusión poder cursar los estudios de máster. Me gustaría perfeccionarme más en el área de Ciencias Ambientales y adquirir más conocimientos a fin de poder ser especialista”, destaca. “Supone un gran desafío y en un futuro creo que mejorará mis perspectivas laborales. Me gustaría muchísimo poder contribuir no solo al desarrollo de mi país, sino a los de todo el mundo, sobre todo, en África”, añade sobre las perspectivas que supone para ella este programa.

Florentina vive en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, y a las dificultades de cursar a distancia un máster impartido por una universidad extranjera se suman las del acceso a internet. Así que tiene que conectarse desde su oficina: “La experiencia me está resultando algo dura porque aquí no disponemos de tanta tecnología. De hecho, estamos en proceso de desarrollo. Sigue siendo un desafío para el país porque no disponemos de tecnologías y la conexión a la red depende del dinero que tengas. Esto me crea dificultades, pero intento superarlas”.

“Estoy gestionando un contrato de wifi, aunque es algo caro, pero de aquí al mes que viene, con ayuda de Dios, creo que lo tendría. La verdad es que me hubiera gustado que la beca fuese presencial”, reconoce.

A pesar de todo, asegura estar “muy contenta” con los profesores de la UVigo. “Son pacientes y entienden que la formación virtual es algo difícil”, agradece. También tiene relación con algunos de sus compañeros de máster: “Me gustaría que fuese con todos porque a veces me quedo atrapada en algo y me gustaría poder contactarlos para que me expliquen y viceversa”.

Pero los obstáculos no pueden con sus ganas y tesón: “Me hacía mucha ilusión ir a estudiar a Galicia porque el modo presencial es más entendible y no tienes problemas a la hora de escuchar y tomar las clases. Es un gran reto para mí, pero sé que lo voy a superar”.

“Gestionar proyectos que cambien la vida de mi continente es un sueño”

Orbai es periodista, estudió la carrera en la Universidad Eduardo Mondlane, la más antigua de Mozambique. Y está cursando el máster en Dirección Integrada de Proyectos de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra en la especialidad de Sistemas de Información.

“Hace cinco años que trabajo en el área de comunicación de las ONG, ayudando a los gestores de diferentes proyectos y programas a informar de sus resultados a través de los planes, estrategias y sistemas de comunicación de cada organización”, explica sobre su ocupación laboral. “Mis aspiraciones de querer asumir retos en las áreas de liderazgo de gestión de proyectos o de asesoramiento a gestores hacen necesaria una formación avanzada en este ámbito y en sistemas de información. El máster es un complemento a mi actual área de trabajo y a mis aspiraciones profesionales y académicas”, comenta.

Sigue la actividad de la Fundación Mujeres por África desde hace tres años y solicitó por primera vez una beca en 2020: “No fui seleccionada y cuando este año vi que había una colaboración con la Universidad de Vigo decidí presentarme para estudiar un máster a distancia”.

Orbai destaca que la formación que está recibiendo, que incluye experiencia práctica, le permitirá gestionar proyectos de comunicación que buscan un cambio en el comportamiento de la comunidad y también ejercer como colaboradora. “Podré ofrecer una mejor asistencia porque estoy aprendiendo cómo funciona un proyecto, el ciclo de vida y otros contenidos. Y también me ha abierto oportunidades para ser emprendedora y crear mis propios proyectos”, destaca.

“Con este máster creo que contribuiré al desarrollo de mi país y de África en general. Gestionar y ayudar en proyectos que tengan impacto, que cambien la vida de mi comunidad, de mi país, de mi continente, es un sueño”, celebra.

Aunque reconoce que venir a Galicia y disfrutar de una experiencia “cara a cara” hubiese sido mucho mejor, Orbai asegura que la teledocencia está siendo “muy buena” y también “muy desafiante”.

“Exige más dedicación y menos distracción porque tenemos poco tiempo y hay que conciliar el trabajo con el máster. Para mí ha sido un reto extra seguir las clases en streaming por el idioma. Todavía tengo que acostumbrarme, pero en general es interesante y la plataforma moodle ayuda mucho. Tiene toda la información que necesito para entender mejor los contenidos, desde vídeos y tutoriales a presentaciones y foros de discusión”, comenta.

De los profesores destaca que tienen “muchos conocimientos que compartir” y que son “muy atentos” con los alumnos. Y con sus compañeros interactúa a través de un grupo de whatsapp: “Cuando tengo dudas puedo acudir a ellos”.