Las brujas de Dani Mirambel

El hostelero Daniel Fernández recibió en su restaurante Mirambel en Canido a este grupo de jovenzuelas dispuestas a darlo todo en la noche de Halloween, como así hicieron. Dani viene de una familia con una larga tradición en el sector, ya que su padre tenía la afamada Parrillada Sudamericana en San Miguel de Oia que hacía la delicia de los amantes del churrasco. En el centro de la imagen veis el gran Dani rodeado de las terroríficas Lilian, Maricarmen y Fátima, y sentadas, Nuria, Lourdes y Paqui. Lo que no sabemos es cómo acabó la noche, solo que fue larga.

¡Viva el pequeño comercio!

Los dioses me confundan si me equivoco pero noto últimamente cierto tono bajo en cuanto a gente en el comercio local vigués y no sé si alguna de las causas será la atracción del ciclópeo centro comercial Vialia. Me decía un sociólogo que los pequeños comercios locales deben protagonizar la recuperación de la ciudad viva, segura, amable, multifuncional, socialmente equitativa, culturalmente diversa y generadora de empleo estable local. ¿Os imagináis una ciudad con sus bajos comerciales cerrados? ¡Qué deprimente! Los comercios son la sonrisa, la vida de tu barrio, el espacio donde puedes dialogar con alguien a quien preguntas el estado de un producto o te pregunta él por el de tu madre. Los comercios locales animan la vida cotidiana, dan ambiente y personalidad a las calles, les dan seguridad y obligan a mantenerse limpias, impiden que se conviertan en defensas. Te atienden personas relacionadas con el barrio, a veces vecinos tuyos y, si alguna vez son más caros, yo pago con placer la diferencia si mantengo todo lo demás, si me miran a los ojos y si me permiten el placer de encontrarme con mis vecinos y no perderme y sentirme una hormiga entre grandes espacios. Sin por ello hacer desdoro de los grandes centros. ¡Valoremos la vital importancia del pequeño comercio!

¡La Mon Band en la Fábrica!

Voy cada vez a menos conciertos porque ya me comí en décadas un puñado de ellos, desde los Rolling Stones hacia abajo, pero no me pierdo los de mi amigo Mon Cancela, y más si no tengo que desplazarme de Vigo. Os lo cuento porque, después de un par de años complicados por culpa del maldito Covid, Mon Band vuelve a los escenarios. ¡Qué placer ver en escena a Mon, Sergio Martínez y Javi Pacheco, mañana viernes en La Fábrica de Chocolate de Vigo! Con casi dos millones de escuchas en Spotify y dos discos consecutivos presentarán 18 canciones y un directo potente, d.p.m, pegadizo y difícil de olvidar. ¿Cuánto tiempo lleva Mon en carretera, incólume ante vientos y tempestades? ¡Vamos a oír a Mon!

Y Pulido-Ledo de mozuelos

Me ha llegado por vía clandestina una foto histórica se dos personajes sobradamente conocidos en la ciudad: el editor Bieito Ledo y el pintor Antón Pulido. ¡Qué caras angelicales las de ambos aquel año 1961 en el equipo de baloncesto del Seminario Menor de Ourense, Bieito en cuclillas y Pulido recibiendo una copa de un cura! ¡Qué cuerpos adolescentes estilizados y barbilampiños! Iban para el ejército de Dios, para curas obreros, pero les tentó el diablo y lo abandonaron, dedicándose a la cultura! ¡Qué curas perdimos los fieles en beneficio de letra y pincel!