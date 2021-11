El Sergas abre hoy la posibilidad de solicitar cita en Bouzas

Las nuevas instalaciones sanitarias de la alameda Suárez Llanos se encontraba ayer por la mañana abiertas y la administrativa, la enfermera y la médica asignadas en un principio al centro estaban incorporadas a sus puestos de trabajo. Aunque “no había cita programada”, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) cuenta que sí “había atención a demanda”.

Numerosas personas acudieron ayer a confirmar su traslado al centro de salud o a registrarse en él. Sin embargo, la profesional de servicios administrativos no pudo gestionar estos cambios por no tener acceso a este sistema, además de no poder dar citas. Por el momento, se mantienen en 800 los usuarios adscritos, según confirma el Sergas. No le habían llegado aún los papeles que manejan ni mascarillas para ofrecer si alguien acude sin ella o se le rompe. Otros curiosos fueron a conocer el nuevo servicio del barrio, largamente demandado. Cajas de medicamentos en los pasillos y una enfermera que se afanaba en guardarlos, mostraban esa estampa de estreno.

Luisa Montoya es una de las personas que acudió ayer a solicitar información. Ella ya gestionó el cambio. En agosto se trasladó a Bouzas y le pareció fantástica la posibilidad de tener este servicio cerca de su nueva vivienda. No le importó despedirse de su anterior doctor. “Son todos médicos, ¿no?. Además, a veces, también depende del paciente y cómo es”, razona. Confiesa que no le gusta que el centro arranque con una sola consulta de Medicina de Familia y otra de Enfermería. “Pero si no nos apuntamos, no crece”, entiende. El Sergas se ha comprometido a que la dotación de profesionales aumente si la demanda así lo requiere, hasta seis profesionales de Medicina de Familia –tres de mañana y tres de tarde– y otros tantos de Enfermería, con capacidad para atender a más de 8.000 personas. Por el momento, están adscritas una décima parte.

“A medida que vaya teniendo clientes, irán aumentando dotación”, traslada Ramón Gómez, que vive en Alcabre y ayer pudo ir caminando hasta el que será su nuevo centro de salud, en vez de tener que coger algún vehículo para acudir al anterior, en Coia. Ayer iba a confirmar que su cambio se había hecho bien porque no tenía confirmación.

Manuela Yáñez también está contenta con que el Sergas haya abierto un centro de salud cerca de su casa, aunque reprocha que “solo” tenga un médico. Pero, de momento, no va a trasladar su tarjeta sanitaria desde el de Navia. Tiene una analítica el próximo día 8 y no le han sabido decir cuándo comenzarán con este servicio en Bouzas.

Beatriz Sensat, usuaria del mismo centro de salud que Manuela Yáñez, tampoco se cambiará aún. El desconocimiento sobre cuándo iniciarán las extracción de sangre para analíticas también le plantea dudas. “Es que es lo que me suele mandar mi médica”, explica. Tampoco le convence que no esté abierto de tarde o que “no va a haber urgencias”. “En Navia sí, hasta cierta hora”, cuenta.

La Dirección del Área Sanitaria sostiene que la extracción de sangre para analíticas “comenzará en los próximos días”.