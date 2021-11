Una inversión de 1.600 euros para optar a un "puesto seguro" de trabajo en Galicia

“Con las noticias que están saliendo de la falta de camioneros, estamos notando un importante aumento de personas interesadas en sacarse el carné de camionero. Viene continuamente gente interesada a solicitar información”, explican desde la autoescuela Roda. Y en este caso se cumple el “cliché” de la profesión de camionero: prácticamente todos los nuevos alumnos son hombres, lo que vuelve a demostrar la falta de presencia femenina en el sector.

Para sacarse este permiso que permite conducir vehículos pesados es necesario superar una prueba teórica y dos prácticas: una en un circuito cerrado y una segunda ya en la propia carretera. Pero para poder trabajar como camionero todas las empresas exigen, además del carné de conducir, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), para lo cual hay que superar un curso de 140 horas (130 teóricas presenciales y diez prácticas). El coste de sacarse el carné de camionero y el CAP en las autoescuelas ronda los 1.600 euros, con las prácticas incluidas, un precio que los transportistas considera demasiado elevado para atraer a nuevos trabajadores. Pero parece que ahora el coste no está siendo un obstáculo para las decenas de nuevos alumnos que están captando las autoescuelas viguesas en las últimas semanas. “Hay que tener en cuenta que es como una inversión, porque al conseguir estos permisos ahora mismo te garantizas un trabajo seguro y el dinero lo acabas recuperando”, explica Belén Martín, trabajadora de la autoescuela viguesa San José.

El sector, no obstante, sigue reclamando a las administraciones que subvencionen parte del coste para la obtención tanto del permiso de conducción de camión como del CAP. Hay que recordar que la Xunta sacó el pasado verano, hasta el 13 de septiembre, una ayuda para promover la inserción laboral de los jóvenes, financiándoles parte del gasto para sacarse tanto el carné B (turismos) como el C (camiones). En este último caso la subvención por futuro conductor podría llegar a cubrir hasta los 650 euros. Habrá que ver si las ayudas vuelven a reactivarse en los próximos tiempos, algo que la patronal está reclamando a las diferentes administraciones.

Hay que tener en cuenta que la falta de conductores de camiones es un problema que las empresas de transporte de mercancías viene sufriendo en los últimos tiempos. La edad media de los actuales camioneros se sitúa en torno a los 55 años, es decir, cerca ya de la jubilación. Y la gente joven no está recogiendo el testigo, por lo que el relevo generacional queda completamente desierto. Además de unas condiciones económicas que en la actualidad no son las mejores en términos de salario, especialmente por el aumento de costes al que tienen que hacer frente las empresas de transporte, otro de los principales inconvenientes de la profesión es la dificultad para conciliar. “La gente ya no está dispuesta a estar quince días seguidos fuera de casa sin ver a los suyos. Y en los viajes al extranjero se pasan muchas jornadas seguidas fuera del hogar”, explicaba hace unos días a FARO Ramón Alonso, presidente de la Asociación Empresarios Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo). El sector también reclama a sus clientes un mejor trato a los conductores. “No puede ser que tengan una descarga programada para las ocho y tengan que esperar dos horas para poder hacerlo. Pedimos respeto para nuestros trabajadores”, defienden desde la patronal de transportistas de la provincia.

La falta de conductores está provocando no solo que las empresas estén teniendo que acudir directamente a las autoescuelas para contratar a personas nada más sacarse el carné de camionero y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), sino que también tengan que mirar ya hacia el mercado exterior. Y es que en la propia Asetranspo tienen propuestas de otros países para hacer llegar un buen número de camioneros para incorporarse de forma inmediata, especialmente procedentes de países sudamericanos, y son varias las firmas de mercancías de Vigo que están estudiando la posibilidad de incorporar a trabajadores de fuera ante la preocupante ausencia de mano de obra en España. El creciente interés por sacarse el carné de camionero en los últimos meses en ciudades como Vigo significa no obstante un rayo de esperanza para el sector.