El retrato de Germán

Hoy os traemos a Germán Cruces para que le pongáis cara, ya que es él quien está detrás de la cámara de periódicas fotos que nos envía. Y es que Germán, jubilado de Fenosa, ha publicado ya dos libros sobre nuestros ríos y rías, que conoce casi metro a metro, pero es que también le gusta a pintura, la escultura… Sus vecinos, sabedores de esas aficiones, le pidieron que diera un poco de vida al local de sus reuniones y ahí veis los resultados: Rande, los caballos de Oliveira, el escudo del Celta… le faltaba una portada de Faro de Vigo.

Vukusic se fue al castillo

Acabo de llegar de Asturias y me traen una buena nueva que recibo entre gritos de vivas y alharacas. Mi querida y nunca suficientemente bien ponderada supertheaterwoman Deborah Vukusic ha visto cómo un proyecto suyo ha sido seleccionado entre cientos por la comisión de la Red de Teatros Alternativos para los X Encuentros de Creación. Se nos fue Deborah 12 días a un castillo o palacete en Las Navas del Marqués (Ávila) a investigar. Nunca mejor sitio para una princesa. Está encantada, así que olvidáos de llamarla para hacer con ella una libación a los dioses en algún garito vigués porque no abandonará palacio hasta el 12 de noviembre. La performer Helena Salgueiro es la otra gallega seleccionada, son 20 participantes y nuestra Vukusic, además de generar y dirigir su proyecto, participará en otro como actriz/ejecutante. ¿Os imagináis lo que puede suponer la experiencia de vivir 12 días con gente de tus mismos afanes y anhelos en un castillo? ¡Goza, Vukusic!

El Habemus de Tony Lomba

Me encontré con Tony Lomba, Germán Fandiño según sus padres, en el barco a Cangas tras oír encantado el día anterior a Zenet en el auditorio Mar de Vigo e irse a cenar al Habemus, en Bouzas. Encantado también por el Habemus, a donde yo pienso ir en breves días para ver cómo ha evolucionado. ¡Va como un tiro!, me dice. Restaurante, picoteo, copeteo... Ahí está al frente María Isabel; ahí sus tres hijos, David, Christian y Tania; ahí veo sus tabla de quesos y embutidos pero también sus ensaladas, sus tapas de la montaña y del mar en una carta que no quiere ser muy larga sino justa para cubrir con placer el tiempo libre. No hablo mucho más porque me dice Tony Lomba que Manolón, o sea Manuel, el de los Dourado boucenses, les tiene prohibidos a los amigos contar por ahí l que el Habemus está para brindis… para que no lo invadan los foráneos de Bouzas ¡o sea los de Vigo!

Y llegó el invierno de Quicler

Pues ya os aviso de que Quadro, que es esa microgalería sita en Fermín Penzol,10 (sí, pegada a lo que fue el Telmo´s), retoma las exposiciones presenciales y comenzó con Días de Invierno, de Gonzalo Quicler. Me dicen Blanca y Fernando, codirectores generales de la sala y finos enmarcadores, que la obra de Gonzalo se encuentra entre el expresionismo abstracto o figurativo en algunas ocasiones. “A través de sus texturas, de la utilización de los materiales magmáticos y de su gama cromática neutra nos transmite la fuerza de su mundo interior”, dicen.