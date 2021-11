El regreso del encuentro

Aunque hay quien ni siquiera una pandemia le ha hecho faltar ni una sola vez a esta cita ineludible con los que ya no están, lo cierto es que este día de Todos los Santos es el primero oficialmente en el que se ha podido rememorar a los difuntos sin restricciones. Las mascarillas, sin embargo, recordaban ayer que aún no se puede bajar la guardia. Normalmente este es un día duro para muchos vigueses, que recuerdan a sus seres queridos de un modo más sentido, pero lo es más, si cabe, para los familiares de los fallecidos por COVID. Es el caso de María, que tuvo que enterrar a su hijo de 57 años, hace algo más de un año. “Fue muy complicado. Nadie debería pasar por algo así. Que se muera un hijo y que no puedas ni despedirte de él. No tenía ninguna enfermedad importante e incluso hacía algo de deporte. Esa cosa se lo llevó y ahora vengo a ponerle flores. Yo vengo muchas veces, pero hoy había que venir”, explica visiblemente emocionada.

El cementerio de Pereiró se convirtió en un punto de encuentro para familiares y amigos, ya que muchos de ellos no se habían visto en todo el tiempo que ha durado la pandemia. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero tampoco quiso faltar a su visita anual al camposanto, donde pudo compartir con amigos y vecinos un día señalado.

“Competitivos”

Algunos aprovecharon para preguntar por la familia, otros se enteraban de un fallecimiento producido en los últimos meses, y otros simplemente, regresaron para honrar a sus seres queridos en la intimidad, sin ornamentos y en soledad. “Yo vengo solo hoy a ver a mi padre que está enterrado desde hace 16 años pero lo tengo tan presente... Teníamos una conexión muy especial. Nos entendíamos con solo una mirada. Para mí hoy es un día especial, se siente una energía mágica y no me hace falta nada más. Veo grandes ramos, como si eso pudiese paliar algo, remediar algo. No entiendo todo el despliegue floral. Todo el mundo pendiente de la tumba de al lado, si está más o menos decorada. Hasta con la muerte somos competitivos”, destaca una maestra, vecina de Teis.

Este es un día especial, de fuerte conexión con los que ya no están y traerlos al presente

El alza en el precio de las flores también se ha colado entre los comentarios de los grupos familiares que ayer se encontraron en los camposantos vigueses. “Es una locura. Normalmente, suben un poco por esta época, pero lo de este año es mucho”, resaltaba un grupo de vecinas. Una realidad que no comparten las floristas, que sostienen que “es incierto y que pese a encarecerse la flor, han mantenido los mismos precios que los últimos años”. Ni el elevado coste ha impedido que los cementerios ayer, lucieran más que en otras ocasiones. “Sí que se nota, están mucho más floridos que el año pasado”, advierte otra usuaria. Los incondicionales de estas fechas, asiduos de los cementerios todos los días, reconocían que, pese que ayer fue el gran día, el sábado también había acudido mucha gente, sobre todo “para limpiar los nichos y lápidas”, y dejarlo todo preparado “para colocar las flores”, tal vez alertados por la climatología que amenazaba lluvia para todo el fin de semana.

La jornada de visita a los que ya no están transcurrió con un flujo constante de gente entrando y saliendo de los distintos cementerios municipales, en los que, además, hubo momento para recordar a los que casi nadie echa en falta. Aquellos fallecidos en una situación de pobreza extrema, que por su condición de paupérrimos, han muerto en la calle o en situaciones deplorables. Para ellas, el foro socioeducativo “Os Ninguéns” quisieron honrar su memoria leyendo un manifiesto en el que, aparte de recordarles, quieren denunciar una situación que muchos siguen padeciendo, “para que no haya más vecinos que después de una vida de penurias y privaciones, terminen en una tumba sin nombre. Estos hermanos no están solos. Su recuerdo siempre resonará en nuestra memoria”. Fue una jornada con cientos de personas peregrinando a los cementerios de la ciudad para despedir, desde la solemnidad y la tradición, a los que ya se han ido.