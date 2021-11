Un hombre de 40 años ha denunciado en sus redes sociales y ante la Policía Nacional que la noche del pasado sábado sufrió una agresión "homófoba" tras negarse a darle fuego a otro hombre que se cruzó cuando caminaba solo por la calle, en la zona de O Berbés. "Detectou pola miña voz, polas miñas formas e as miñas pulseiras que eu era m@ricón", ha explicado en una publicación de Instagram en la que ha recabado gran apoyo y solidaridad.

La Policía Nacional trata de identificar al presunto autor de una agresión, aunque no especifica que se trate de un ataque motivado por la orientación sexual de la víctima. Fuentes policiales han explicado a Europa Press que un varón presentó una denuncia en la Comisaría de Vigo-Redondela por una agresión sufrida este sábado en torno a las 1:30 horas de la madrugada en la zona de O Berbés.

En concreto, indicó que esa noche un hombre le había insultado, así como que le había agredido. Por ello, presentó la correspondiente denuncia y aportó una descripción de este varón. Por el momento, la Policía Nacional no ha podido detener ni identificar a ninguna persona como presunta responsable de la agresión, por lo que continúa las investigaciones precisas para determinar su autoría.

En su publicación de Instagram, la víctima ha denunciado con claridad el cariz homófobo del ataque. "Hoxe con 40 anos, nunca pensei que me puidera suceder algo así, pero hai cousas que non se escollen por desgraza e teño medo, máis medo co que podía ter hai anos. Medo porque sinto que todo está mudando a peor, baixo unha perspectiva de odio que se fomenta dende grupos extremos e radicais que teñen unha cobertura que non é boa, que fomenta odio e violencia, e que non nos van a traer nada bo a esta sociedade".