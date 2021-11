La cifra de locales comerciales vacíos en Vigo cae en un centenar desde el verano: hay 1.300

1.400 y 1.300. Son las cifras de locales comerciales disponibles en Vigo en mayo y noviembre, respectivamente, según la información facilitada por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi). Es decir, los espacios disponibles para montar un negocio a pie de calle son un centenar menos con respecto a hace medio año: en julio, empezó a bajar la cantidad por primera vez desde que irrumpió la pandemia del coronavirus. Los números no engañan: transparentan una ligera recuperación en una sección del escenario inmobiliario duramente castigado por las restricciones derivadas del COVID. Los impulsores: los establecimientos del sector servicios –sobre todo, restauración–. Eso sí, el guarismo actual todavía está lejos del que se registró a finales del año 2019: unos 900.

“El efecto del verano y la vuelta de los cruceros han reactivado la economía. Actividades que estaban en cese parcial o total se van incorporando de nuevo al mercado. También ayudan las perspectivas de la facturación por el efecto Navidad, que contribuye a una reactivación del alquiler de bajos comerciales, sobre todo, en la zona centro y el área de influencia de Vialia, que lo monopoliza prácticamente todo”, explica el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias, antes de recordar que el comercio local “sigue muy castigado por la alta fiscalidad, el coste de la energía y los servicios y la competencia online, con una cuota de mercado creciente”.

El sector servicios abandera la recuperación de los bajos comerciales. “Destacan la restauración, la telefonía –operadoras o tiendas de fundas y reparación–, los negocios centrados en el cuidado personal –tratamiento de uñas, salones de estética, peluquerías, farmacias– y los de alimentación especializada: de comida vegana o productos exclusivos”, explica Raúl Fontán, gerente de la federación Vigo Comercio. Los locales más afectados: los de textil y complementos.

“No sabemos si la mejora es coyuntural o seguirá, pero son buenas noticias” Benito Iglesias - Presidente Fegein y Asemi

“Se trata de traspasos de negocios que estaban cerrados o cerraron en pandemia y no volvieron a abrir. Muchos tienen puestas sus expectativas en esta Navidad: si los resultados son positivos, continuarán, si no, habrá nuevos cierres en el primer semestre de 2022. No sabemos si esta mejora es coyuntural por el efecto verano y Navidad, que se espera muy buena en Vigo, y la subida del consumo y, sobre todo, del ocio, o tendrá prolongación, pero son buenas noticias”, apostilla Benito Iglesias.

El precio medio del alquiler de locales comerciales en Vigo, según concretan desde Fegein y Asemi, es de 7 euros el metro cuadrado. Esta cifra varía en función de la zona. La más cara es el centro-Areal: arrendar un espacio a pie de calle para desarrollar una actividad económica sale a una media de 11 euros el metro cuadrado. En la segunda posición, está el Casco Vello: en este ámbito, el empresario debe enfrentarse a una renta calculada en base a 9,50 euros el metro cuadrado. Los acompaña en el podio el entorno de la Praza de España: 8 euros el metro cuadrado de media. Cerca, se sitúa la zona de Bouzas-Navia: 7,50 euros el metro cuadrado.

En el resto de zonas del municipio olívico, las cantidades se sitúan por debajo de los 7 euros. Balaídos lidera esta segunda parte de la clasificación, con 6,60 euros el metro cuadrado de media. Le siguen O Castro y O Calvario: en ambos casos, alquilar un local comercial merece un pago de 5,50 euros el metro cuadrado. Por 30 céntimos menos, es posible arrendar un espacio comercial en el entorno de Fátima, una zona que, con el paso de los meses, ganará protagonismo y se encarecerá de la mano del nuevo Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. En Teis y Camelias, el alquiler está en 5 euros. Cierran la tabla O Berbés y Lavadores, donde el metro cuadrado alcanza los 4 euros.

Carlos Val González pone rostro a la recuperación de los locales comerciales. En el pasado puente del Pilar, inauguró Querida Chalada, un local de restauración en el número 6 de Luis Taboada en el que se sirven desayunos y picoteo de tarde-noche. No es su primera experiencia en el sector: en la Praza de Compostela, regentó La Caleta entre 1997 y 2005 y Oz Fosters desde 2002 a 2017. En el nuevo negocio, trabajan tres personas. “La zona es de las mejores que hay en Vigo y surgió una buena oportunidad. Creo que, después de la experiencia de la pandemia, la gente valora mucho más el ocio y la salud, el disfrutar más de la vida. Es una de las razones por las que me he animado a abrir, además de la Navidad y el resto de eventos que se concentran en las cercanías”, anota antes de augurar un futuro positivo para el establecimiento: “Funcionará muy bien”. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Zona Náutico, Rubén Pérez, anota, a su vez, una “reactivación muy potente de la demanda” a pesar de las restricciones. “Los empresarios siguen buscando ideas y especializándose”, añade.

El nuevo eje Vialia-Ciudad de la Justicia genera más demanda y aumento de precios Agencias inmobiliarias de la ciudad constatan un aumento de la demanda y un alza de los precios de en torno a un 10% en los locales comerciales que forman parte del nuevo eje Centro Comercial Vialia-Ciudad de la Justicia, una zona que, con la puesta en marcha de la sede judicial –se espera que, en los próximos meses, comience a tener actividad–, podría beneficiarse todavía más de las ventajas de estos dos polos de atracción de ciudadanos. A la espera de que la actividad judicial se traslade de la calle Lalín al antiguo Xeral, ya se aprecian locales en el entorno que han recuperado la actividad. En Pizarro, al lado del Mercadona, ha abierto sus puertas un Burger King. A unos metros, en la calle Brasil, lo ha hecho un take away, y, en Vázquez Varela, una tienda de café. Otro de los negocios que se activará en breve es el nuevo hotel de Exe: la cadena ya permite reservar en Booking para noviembre. El efecto se extiende al mercado residencial. Arqura y Visier tienen proyectos de nuevos bloques en el entorno y los precios de los apartamentos ya construidos se han revalorizado.

Claves

La situación aún está lejos de la de 2019 A finales de 2019, sin el COVID_haciendo estragos, la cifra de locales vacíos en la ciudad se situaba en unos 900; actualmente, es de 1.300.

Negocios de cuidado personal y ocio Los negocios que han abierto son de restauración, pero también de cuidado personal, de alimentación especializada o farmacias.