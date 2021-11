El pub vigués más longevo dice adiós

Pero conforme pasaban los años la gente empezó a buscar opciones distintas, especialmente lugares a los que ir al salir de los clásicos salones de juego y que no fueran tan formales. En ese contexto nació en 1962 en la calle Doctor Cadaval, en pleno centro de la ciudad, el Toni’s Club, fundado por el vigués Eladio López y que fue formalmente el primer local de ocio nocturno de la ciudad.

Porque aunque nació como lo que se conocía por aquel entonces como una “whiskería”, como un club tradicional, lo cierto es que tras los primeros años aglutinó un tipo de clientes de lo más variado y se fue adaptando a las circunstancias. “Fue cambiando conforme avanzaban los tiempos. Por aquel entonces, en plena dictadura, la juventud no salía, por lo que los clientes eran sobre todo adultos. Y la gente buscaba un sitio en el que no le dijeran nada por andar sin corbata, o en el que no tuvieran que estar tan serios”, explica Carlos López, hermano de Eladio y la persona que se haría cargo del establecimiento en el año 2000, tras la jubilación del fundador. Es decir, dejó de ser lo que comúnmente se llamaba como un mero local de alterne y comenzó a aglutinar un ocio para parejas, abriendo por las tardes, y después de comer también recibía a numerosas personas que acudían allí a tomar el café.

Posteriormente pasó a ser ya el Toni’s Guitars y a ser un pub (o una discoteca, en función del concepto de cada cual).

“Empecé a abrir a las ocho de la tarde, luego a las ocho y media y poco a poco fui retrasando el horario. Porque cada vez la gente salía más tarde. Cerraba a las cinco de la mañana” Carlos López

En los últimos meses Carlos ha estado vaciando el local después de unos años de vaivenes. Porque un problema cardíaco le obligó a echar la verja por motivos de salud, y cuando iba a volver a levantarla, en 2020, llegó la pandemia.

“Ya no pude hacer ninguna reapertura. Porque en primer lugar el local no cumple con las condiciones necesarias que se exigen en una época como la actual, y además no me veo vigilando a la gente por si cumple o no las normas. Por eso he decidido no volver a abrir”, asegura a sus 77 años Carlos López con una importante nostalgia.

Las anécdotas en una trayectoria de sesenta años son numerosas. Y es que antes de ponerse al frente del local, cuando su hermano lo regentaba, Carlos ya era cliente habitual.

“Venían famosos y mucha gente que estaba en Vigo de Erasmus. Todos los que venían, querían volver. No me puedo quedar con un solo recuerdo. Pero era muy habitual que después de cerrar el local quedasen clientes dentro. Una vez una pareja se quedó encerrada en el baño”, recuerda Carlos López mientras acaba de desmontar todo el local, del que apenas queda ya el toldo de la entrada con el nombre.

Pero le queda un álbum con centenares de fotos que reflejan a la perfección la evolución del establecimiento desde su apertura en 1962 y su adaptación a los nuevos tiempos, con lavados de cara interiores incluidos. De lo que no hay dudas es que con el cierre definitivo del Toni’s Guitars se va también un pedazo importante de la historia de la vida nocturna de Vigo. Son muchas las personas que bajaron por las emblemáticas escaleras de su entrada y que ya nunca más podrán volver a hacerlo.