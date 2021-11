La Fiscalía pide 3 años y 10 meses de cárcel para una mujer acusada de un delito continuado de estafa, por dedicarse a gestionar alquileres y a cobrar fianzas y reservas de viviendas cuyos propietarios desconocían esas operaciones y no las habían autorizado.

La mujer, que será juzgada el miércoles en la Sala de lo Penal 3 de Vigo, contactó con dos personas que buscaban una vivienda en alquiler a través de una página web. Así, se ofreció a alquilarles un piso y les enseñó uno en un edificio, advirtiéndoles de que la vivienda en alquiler era otra en ese mismo inmueble.

Los perjudicaron firmaron la reserva en marzo de 2019 y adelantaron 500 euros pero, poco después, la acusada les dijo que finalmente no podría alquilar ese piso (cuyo propietario no sabía nada de esa gestión), ofreciéndoles a cambio otra vivienda. Los interesados visitaron esa casa y volvieron a firmar una reserva, entregando por adelantado 1.870 euros.

La procesada les explicó que no podrían entrar en la casa hasta un tiempo después y negoció con ellos un alquiler vacacional de un apartamento para vivir provisionalmente, por el que pagaron otros 850 euros. Allí permanecieron algo más de una semana, hasta que, en abril, entraron a vivir en la casa de alquiler.

Cuando ya estaban instalados, pasados unos días, se presentó el propietario de la vivienda, quien les confirmó que no la había alquilado y que no había autorizado a la acusada (que no devolvió el dinero de las reservas a los perjudicados) para hacerlo.

Se da la circunstancia de que esta mujer ya fue condenada en 2017 y en 2019 por dos juzgados penales de Vigo por sendos delitos de estafa, por lo que el ministerio público pide que se aplique la circunstancia agravante de reincidencia.

Así, reclama para ella la pena de 3 años y 10 meses de cárcel, y que indemnice a los perjudicados en 2.370 euros.