La larga (y persistente) sombra de los peajes en las autovías de Portugal

Movilidad y peajes no son buenos compañeros de viaje. En pleno debate sobre la aplicación de gravémenes en las autovías de España, medida con la que el Gobierno espera aliviar la carga que supone la conservación de un mapa de carreteras en constante expansión, Vigo tiene a solo unos kilómetros un buen ejemplo de lo que suponen las viñetas, cómo influyen y cuál es la respuesta de los conductores nacionales y –tema especialmente sensible en una región fronteriza como Galicia– los usuarios con matrícula extranjera. Hace justo once años, en octubre de 2010, el Gobierno de Portugal decidió activar en la A-28, la autovía que enlaza con Oporto y por la que transitan a diario cientos de vigueses en sus desplazamientos a Braga, el puerto de Leixoes o el aeropuerto Sá Carneiro, un sistema de telepeajes que se mantiene activo todavía a fecha de hoy.