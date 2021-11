Las jubilaciones en la Universidad de Vigo se duplicarán en menos de una década hasta las 70 anuales

La Universidad de Vigo prevé que las jubilaciones se dupliquen en menos de una década y alcanzar “una meseta de 60-70 anuales” que se prolongará, al menos, hasta 2037.

El vicerrector de Profesorado demanda una nueva figura que permita la entrada de personal todavía en formación

En los próximos ocho años, el 60% del personal fijo abandonará su vida laboral y la institución demanda la creación de nuevas figuras de contratación que le permitan incorporar como docentes a personal en formación y así garantizar el relevo de la plantilla.

“Es un problema de toda la universidad española. Estamos al límite. O empezamos ya a buscar una solución o llegamos tarde. Y la única que hay es cambiar la ley e introducir nuevas figuras que faciliten una entrada adecuada de personas jóvenes en el sistema”, defiende Manuel Ramos, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

Por ahora, el número de jubilaciones se mantiene estable. El año pasado fueron 20 (14 voluntarios y 6 forzosos), en 2019 se registraron 21 (13 voluntarios) y en 2018 se quedaron en 19 (13 voluntarios). Y 2021 finalizará con 25 bajas, incluyendo los fallecimientos y las incapacidades permanentes.

Tampoco se ha producido un aumento de jubilaciones voluntarias como sí ha ocurrido en otras universidades españolas. “Suponen el 60-70% y nuestra previsión es que el porcentaje se mantenga igual y que un 30% aguante hasta los 70 años. Curiosamente, durante el COVID hubo menos jubilaciones voluntarias. Lo que interesa es que el personal siga el máximo posible para que puedan formar a la siguiente generación. Pero primero hay que tener a esa generación”, insiste el vicerrector.

HUGO BARREIRO | Pincha en en la imagen para ampliar

¿Cómo pueden las universidades crear esa cantera de profesores para hacer frente a la oleada de jubilaciones? “Con una figura que ya tuvimos aquí hace 30 años, la del profesor propio de 1º y 2º nivel. Yo mismo lo fui. Son contratos que te permiten realizar tu tesis doctoral durante un tiempo razonable de 5 o 6 años, a la vez que ya ejerces como profesor. Aúna docencia e investigación, que además después son méritos necesarios para poder acreditarse”, explica Ramos.

A día de hoy, la carrera como docente universitario arranca con la figura del ayudante doctor, que exige haber defendido ya la tesis. “El problema es que en determinados ámbitos como las ingenierías, por tradición y porque el mercado laboral absorbe a los titulados, no hay doctores. La gente no se queda a hacer la tesis. Este paso inicial es el más problemático”, subraya.

“Ahora mismo las universidades podemos incorporar a gente joven con figuras de investigación predoctoral, pero no imparten docencia o muy poca. Por la tanto, invertimos recursos en su formación, pero no cubrimos las necesidades docentes. Y no tenemos recursos para asumir una doble contratación, de profesores y de investigadores para formarlos”, argumenta.

El vicerrector defiende que la creación de una figura de entrada permitirá a la UVigo asumir el coste de esas nuevas incorporaciones porque se compensaría con las jubilaciones previstas: “El nuevo plan de financiación universitaria de Galicia está avanzado y es verdad que cuantos más fondos recibamos podremos incorporar a más gente, pero lo más importante es una figura de entrada”.

“Con un contrato de este tipo el personal joven podría convivir unos años con los catedráticos y docentes sénior para que les transmitan su experiencia, que también es muy importante. Si se jubila todo un grupo o un área de investigación, las personas que lleguen nuevas van a estar un poco perdidas. Tienen que convivir para poder hacer el relevo adecuadamente”, defiende Manuel Ramos.

Solo dos de cada diez profesores tienen 40 años o menos

A finales del curso 2019/20, la plantilla de la UVigo estaba formada por 1.597 profesores y en 2020 un total de 62 ya tenían 65 o más años cumplidos. Y solo dos de cada diez están en los 40 o por debajo.

“A veces digo que somos una universidad de aluvión porque la institución nació en los 90 y en solo 4 años nos incorporamos casi la mitad de la plantilla actual. Había que poner todo en marcha. Y ahora todos esos docentes estamos llegando a los 60 años y en menos de una década nos retiraremos”, apunta Ramos sobre las jubilaciones masivas que deberán afrontar.

El Gobierno ha anunciado que el próximo año aumentará la tasa de reposición en un 120%. Actualmente, está en un 110% tras años de recortes. Esta medida beneficiará al Personal de Administración y Servicios, que también sufrirá un aluvión de jubilaciones en los próximos años, pero Ramos insiste en que la clave para renovar la plantilla docente es facilitar la entrada de nuevas generaciones de profesores.