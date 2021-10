Las familias viguesas que reclaman la anulación de sus deudas en el juzgado se duplican

Se pueden acoger a esta ley todas aquellas personas que puedan demostrar estar atravesando una situación de quiebra económica o insolvencia. En caso de ser un trabajador por cuenta ajena, su causa la llevará el juzgado de primera instancia de Vigo, y si es un autónomo se encargará el Mercantil. De momento, prácticamente todos los vigueses que están acudiendo a la vía judicial acogiéndose a esa ley de Segunda Oportunidad están consiguiendo fallos favorables. En primer lugar se intenta llegar a un acuerdo de pago con las personas a quien se debe dinero, es decir, los acreedores. En la mayoría de ocasiones, no se llega a ningún acuerdo y se inicia la última fase, donde el juez en Vigo o en el juzgado que sea asignado el caso, decide la cancelación de la deuda.

Es importante conocer que la Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal, es decir, un trámite que ayuda a las personas que no pueden afrontar sus deudas por ningún medio. No existe juicio, ya que no existe nadie acusado, es simplemente un proceso con unas fases predefinidas. Si se cumple con los requisitos y el juez comprueba que todo es correcto, es posible que se cancelen las deudas para siempre.

Precisamente son varios los requisitos para poder acogerse a esta ley y permitir la anulación de las deudas. En primer lugar, lo máximo que se puede deber son cinco millones de euros. Si se supera esa cifra, no se podrá llevar a cabo la reclamación judicial. En segundo lugar, el interesado no puede tener una sentencia en contra por delito socioeconómico en los últimos diez años y también debe demostrar que actúa de buena fe, es decir, que no tiene la capacidad económica para hacer frente a las deudas que ha contraído con sus respectivos acreedores. Y aunque no es un requisito estricto, también se valora positivamente que no haya rechazado una oferta de trabajo que se considere adecuada a las capacidades en los últimos 4 años.

Se han dado casos de procesos en los que los afectados han logrado que se les cancelen deudas de hasta un millón de euros. Pero hay que tener en cuenta de que aunque puede haber procedimientos que se resuelvan rápido, los que se acogen a esta ley “deben armarse de buena paciencia”, apunta Alicia García, porque desde que se inicia el proceso hasta que se resuelve a su favor pueden pasar varios meses.

Un matrimonio de San Miguel de Oia, exonerado de pagar 83.650 euros a los bancos

El juzgado de primera instancia nº8 de Vigo dictó recientemente Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) al matrimonio formado por J.P. y M.G., vecinos de la parroquia viguesa de San Miguel de Oia, quedando exonerados de una deuda de 83.560 euros contraída con ocho bancos y entidades financieras. "El motivo del endeudamiento -explican los abogados de Repara tu Deuda- fue intentar ayudar a la hermana y a la madre de él, que habían pasado una mala época. Cuando el matrimonio no pudo llegar a todo, empezó a tirar de préstamos y tarjetas hasta que llegó un momento en el que no fue capaz de hacer frente a los pagos".