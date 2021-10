“Reunimos lo más emblemático del repertorio operístico”

–¿Qué es lo que buscan con esta selección de piezas que cantarán mañana?

–Siempre que se hace una selección lo que uno quiere es mostrar una paleta de páginas maravillosas. Son piezas adecuadas a la vocalidad de Alejandro y a la mía, amenas para el público, que tienen mucha fuerza y dan un recorrido por lo más emblemático del repertorio operístico. Es un programa grande con una vocalidad potente y nos permite a los dos enseñar lo que hacemos. Es la primera vez que cantamos juntos, tengo muchísima ilusión y muchas ganas. Con el tema de la pandemia hay muchos títulos que se han quedado relegados y esta es una manera de seguir disfrutando de este repertorio.

–El broche final es con Carmen. ¿Qué representa para usted?

–Es un rol que adoro y me hace muchísima ilusión terminar el programa con él. Es una música bellísima y estoy muy contento de poder hacerlo con Alejandro.

–Ese personaje es con el que más se le ha reconocido internacionalmente. ¿Es también el que más le gusta?

–Hay ciertos personajes con los que te identificas y son como un guante para ti a nivel de interpretación y vocal. Carmen me ha abierto muchas puertas y creo que sí, que es el más querido para mí. Pero tengo casi 65 roles hechos. Son muchos y por supuesto que hay otros muy queridos, como el Romeo de Capuletos y Montescos, Dalila, Rosina en el Barbero de Sevilla… Siempre te dejan todos una huella en el corazón, pero con algunos te sientes más cercana. Y luego, con ganas de hacer otros. En este recital haré por primera vez de Amneris de Aida, que es un personaje que quiero debutar dentro de poco, y la princesa de Bouillon de Adriana Lecouvreur, que estrenaré en Oviedo en enero.

–¿Le quedan otros roles que quiera abordar?

–Mientras se está vivo, siempre hay metas. Es parte de la emoción de la vida, tener retos que te hagan superarte.

–¿Cómo ha afectado la pandemia a su agenda?

–A nuestro gremio, como es mayoritariamente de autónomos, nos afectó muchísimo. Y eso que en nuestro país ha tenido actividad desde hace más de un año. Ha sido de los pocos. Hemos tenido una inmensa fortuna. Estuve 8 meses sin actividad ninguna, que fueron una incertidumbre total, pero he tenido la inmensa fortuna de que desde septiembre del año pasado no paré. No es el caso de muchos compañeros. Está siendo muy dificultoso para el gremio.

“Estaría ansioso por ver algo así, si yo fuera el público” Alejandro Roy - Tenor

El tenor gijonés pisa por primera vez los escenarios de la ciudad para la tercera y última gala del Otoño Lírico 2021 que Amigos de la Ópera de Vigo (AAOV) celebra mañana, a las 20 horas, en el Teatro Afundación.

–¿Qué ofrecerán mañana?

–Ofrecemos un programa muy atractivo, para pasarlo muy bien. Si yo fuera el público, estaría ansioso por ver algo así. Ofrecemos todo opera, arias y dúos. Entra de lo más atractivo: óperas de Verdi como Don Carlo, La Forza del Destino, El Trovador, Aida; de Puccini tenemos Fanciulla del West; Adriana Lecouvreur, de Cilea; Pagliacci, de Leoncavallo; La Favorita, de Donizetti; y tenemos un final muy atractivo con Carmen, de Bizet. Cantar con Nacy Fabiola Herrera es una placer. Siento admiración por ella. Cantar estos dúos es una maravilla, pero me encantaría ser su Don José en una representación de Carmen.

–Un grandes éxitos

–Sí y no hemos buscado cosas sencillas para nosotros. El dúo de El Trovador, de Azucena y Manrico, el de Amneris y Radamés, en Aida, o el dúo final de Carmen son muy exigentes. Y las arias igual, no son cómodas. Buscamos piezas atractivas.

El próximo domingo, a las 20 horas, podremos disfrutar en el concierto "Gran Ópera Gala" de la presencia de Alejandor... Posted by Amigos de la Ópera de Vigo on Thursday, October 28, 2021

–La pandemia la que ha obligado a buscar estas nuevas fórmulas de galas. ¿Qué le parecen?

–Es lo mejor que pueden hacer, sobre todo, para que no quede anulada la posibilidad de escuchar lírico. Esperemos que poco a poco se pueda representar, pero en este momento presentar algo así es fantástico. Tiene un valor muy grande y es para aplaudir a estas asociaciones

–La pandemia le llegó en uno de los momentos más dulces de su carrera, poco después de que debutara en el Metropolitan de Nueva York. ¿Cómo le afectó?

–En mi caso, bastante, porque me pilló estando en Nueva York. Tuve que volver cuando estaba a punto de continuar con Tosca. Fue tremendo porque de ahí tenía que ir a Irlanda, a Suiza, volver a Torre del Lago para Turandot y todo esto se canceló. Ahora estoy pendiente de volver a Nueva York. Es una lástima porque estaba bien encaminado, pero eso continúa, hay muchas cosas por delante y solo espero que no vuelva a suceder algo así.

–¿Qué expectativas tienen ahora en el mundo de la lírica?

–Si no tenemos problemas como los de meses anteriores, creo que bien. Veo a mis compañeros con muchas ganas de empezar, están todos preparadísimos. Los teatros también, con muchas ganas de que el público pueda ir al cien por cien a las salas.